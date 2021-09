Mikl-Leitner verwies darauf, dass es um rund 1.500 bzw. drei Prozent weniger Arbeitslose und um etwa 5.000 bzw. 24 Prozent mehr offene Stellen als im Jahr 2019 vor der Corona-Krise gebe. Das für das laufende und das kommende Jahr prognostizierte Wirtschaftswachstum von 4,3 Prozent bedeute den stärksten Aufschwung seit 14 Jahren.

2020 seien trotz der Krise 6.300 Unternehmen gegründet worden, um 3,5 Prozent mehr als 2019, führte Mikl-Leitner weiter aus. Die Dynamik setze sich fort, seien es in den ersten sechs Monaten 2021 doch weitere 3.850 und damit "so viele wie überhaupt noch nie in einem Halbjahr" gewesen.