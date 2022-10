Mikl-Leitner: Leopold Figl war wichtiger Wegbereiter für modernes NÖ

Werbung

Am 2. Oktober 1902 erblickte Leopold Figl in Rust im Tullnerfeld das Licht der Welt. Anlässlich seines 120. Geburtstages legten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, NÖ Bauernbundobmann LH-Stv. Stephan Pernkopf und der Präsident des NÖ Kameradschaftsbundes Josef Pfleger, Kränze am Grab des ehemaligen Bundeskanzlers, Staatsvertrags-Außenminister und niederösterreichischen Landeshauptmannes nieder.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betont: „Leopold Figl war eine Persönlichkeit, die das Nachkriegsösterreich nachhaltig geprägt hat. Egal ob Wiederaufbau oder Staatsvertrag – ohne sein Engagement wäre unsere Heimat heute nicht so, wie wir sie kennen. Er war ein Staatsmann, der unglaubliche Leistungen für seine Heimat erbracht hat – trotz aller Herausforderungen, die er durchleben musste. Leopold Figl war ein wichtiger Wegbereiter für unser modernes Niederösterreich.“

„Das Erbe Leopold Figls ist ein großes und vor allem ein fruchtbares für unser Land. Sein Wille zur Versöhnung war ein Grundpfeiler der Neutralität und Wiederaufbaus in Österreich. Durch den gemeinsamen Kraftakt mit den Bäuerinnen und Bauern des Landes konnte in den schwierigen Jahren nach dem Krieg die Ernährung der Bevölkerung und damit die Versorgungssicherheit wiederhergestellt werden“, zeigt LH-Stv. Stephan Pernkopf abschließend das Lebenswerk Figls auf.