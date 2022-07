Politik NÖ Landesregierung beschloss Sonderförderung für private Pflegeheime

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Symbolbild Foto: Shutterstock/Gorodenkoff

D ie NÖ Landesregierung hat in ihrer Sitzung am Dienstag für private Pflegeheime eine Sonderförderung in der Höhe von maximal 10,21 Millionen Euro beschlossen.