Der 18. Mai dieses Jahres stellt die heimische Politlandschaft auf den Kopf. Nachdem am Vortag das „Ibiza-Video“ bekannt wird, in dem FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache und FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus in einer heimlichen Aufnahme aus dem Jahr 2017 auf Ibiza einer angeblichen russischen Oligarchen-Tochter Bereitschaft zur Korruption und Umgehung der Gesetze zur Parteienfinanzierung signalisieren, bleibt kein Stein mehr auf dem anderen. Noch am selben Tag verkünden der FPÖ-Parteichef und sein Parteikollege ihren Rücktritt von den politischen Ämtern an.

Noch am Abend beendet ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz nach Rücksprache mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Koalition. Zwei Wochen später hat eine Mehrheit von SPÖ, FPÖ und Liste Pilz im Parlament der gesamten Regierung das Misstrauen ausgesprochen. Kurz wird als Kanzler abgesetzt. Am 30. Mai wird die ehemalige Verfassungsrichterin Brigitte Bierlein mit der Bildung einer Übergangsregierung beauftragt.

Für den 29. September werden vorgezogene Neuwahlen des Nationalrats ausgerufen. Diese bringen einen klaren Sieg für die ÖVP von Sebastian Kurz. Er schafft ein Plus von sechs Prozentpunkten und erreicht österreichweit 37,5 Prozent der Stimmen. In Niederösterreich schneidet die Volkspartei sogar noch besser ab und darf mit ihrem Spitzenkandidat Wolfgang Sobotka über mehr als 42 Prozent der Stimmen jubeln.

Zu den Wahlsiegern zählen auch die Grünen, die auf der Klimaschutz-Welle mit fast 14 Prozent wieder zurück ins Parlament surfen. Zu den Verlierern zählt neben der FPÖ, die bundesweit um zehn Prozentpunkte auf 16,2 Prozent der Stimmen abstürzt, auch die SPÖ. Die Sozialdemokraten verzeichnen ihrerseits mit 21,2 Prozent das schlechteste Ergebnis in der Zweiten Republik.

Koalitions-Verhandlung und SPÖ-Krise

Während sich ÖVP und Grüne auf Koalitionsverhandlungen einigen, die andauern, kommen die Sozialdemokraten aus ihrer Krise nicht heraus. Nach weiteren Turbulenzen nach der Wahl und Kündigungen von 27 Parteimitarbeitern spricht Niederösterreichs SPÖ-Chef und Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl von einem „Albtraum“. Allen Kritikern zum trotz hält sich SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner aber noch an der Spitze der Sozialdemokratie.