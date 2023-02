U-Ausschuss: Sobotka legt Berichtsentwurf vor

Werbung

Diese Berichte werden in weiterer Folge auf die Verletzung von Persönlichkeitsrechten überprüft. Personen, die in ihren Rechten verletzt werden, erhalten Gelegenheit zur Stellungnahme. Diese Anmerkungen finden ebenfalls Eingang in den Abschlussbericht. Letztmöglicher Termin für die Übergabe eines abschließenden Berichts des Untersuchungsausschusses - samt Fraktionsberichten - an den Präsidenten des Nationalrats ist der 4. April.

Der Untersuchungsausschuss trat - inklusive der für heute kurzfristig einberufenen Geschäftsordnungssitzung - zu insgesamt 47 Sitzungen zusammen. Dabei wurden 82 Auskunftspersonen befragt, drei davon doppelt.