Diskussion: „Brauchen Leute, die für Politik und nicht von ihr leben“

Das Image von Politik und Medien hat abgenommen. Das zeigt zumindest der APA/OGM-Vertrauensindex, der auch besagt, dass das Vertrauen in demokratische Werte sinkt. Diskutiert wurde über die Frage „Wem vertrauen wir noch?“ im Schloss Totzenbach (Bezirk St. Pölten). Auf dem Podium saßen Journalist Herbert Lackner, Politikwissenschafterin Katrin Praprotnik und Landeshauptmann a.D. Erwin Pröll.

Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) erklärte sich die Ergebnisse bei einer gut besuchten Diskussionsrunde mit einer „geringeren Bereitschaft zur sachlichen Diskussion mit politisch Andersdenkenden“. Er selber habe nach eigenen Aussagen versucht nach dem Grundsatz „Sag was du denkst und tu was du sagst“ zu handeln. Diese Einstellung führte laut ihm zu einem Vertrauenspolster in der Bevölkerung, wodurch auch manch polarisierende Vorhaben umgesetzt werden konnten.

„Das Vertrauen in die Demokratie ist gegeben, solange die Bevölkerung das Gefühl hat, dass demokratische Mechanismen auch in Krisensituationen funktionieren“, meinte Katrin Praprotnik. Corona, Ukraine-Krieg und Teuerungswelle hinterließen in der Bevölkerung aber eine große Unsicherheit, zumal das Gefühl vorherrsche, dass die Politik keine effektiven Lösungen anbiete. Damit steige auch das Misstrauen in die Institutionen. Die Politikwissnschafterin betonte, dass es deshalb umso wichtiger sei, dass Politikerinnen und Politiker ihre Wahlversprechen auch halten. „Es braucht Leute, die für die Politik und nicht von der Politik leben“, ergänzte Erwin Pröll.

Journalist Herbert Lackner betonte: „Auch die Medien haben die Verpflichtung in ihrer Berichterstattung, demokratiefeindlichen Attacken und Personen, die die Demokratie aushöhlen wollen, aktiv entgegenzutreten.“ Er gab außerdem zu bedenken, dass es in Zeiten von Social-Media-Plattformen und durch künstliche Intelligenz gefälschte Bilder immer schwieriger wäre, echten Journalismus von „Fake News“ zu unterscheiden. Dabei sei vor allem ein verantwortungsvoller Umgang und eine gewisse Achtsamkeit gegenüber den Politikerinnen und Politikern wichtig. Lackner weist noch dazu daraufhin, dass Medien und Politik aufeinander angewiesen seien und nicht zuletzt der Umgang dieser Kräfte miteinander sei ausschlaggebend für das Vertrauen der Bevölkerung in beide.

Am Mittwoch, 19. April um 21:00 Uhr kann man das Gespräch auf ORF Radio Niederösterreich nachhören.