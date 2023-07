Die NEOS sind auf „Bankerl-Tour“

Im Zuge ihrer „Bankerl-Tour” durch die vier Viertel Niederösterreichs plant Collini insgesamt 15 Zwischenstopps einzulegen, um mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen. Dabei will sie die Menschen auch dazu bewegen, sich in ihrer Gemeinde zu engagieren - wohl nicht zuletzt mit Blick auf die Gemeinderatswahl 2025, bei der die NEOS in 70 Gemeinden antreten wollen. „Mir geht es darum, den Sommer gut zu nutzen und das Ohr möglichst nah an den Menschen zu haben”, sagt die Landesparteivorsitzende Indra Collini (NEOS) bei ihrem ersten Halt in Melk. Laut der Landesparteivorsitzenden unterhielt sie sich dabei primär über Themen wie beispielsweise die Folgen der Teuerungswelle oder fehlende Kinderbetreuungsplätze.

Um sich auch ein Bild über die Herausforderungen für Wirtschaftstreibende zu machen, besuchte Collini auch zwei Unternehmen. Zunächst unterhielt sie sich mit den Betreibern der Firma PLUgroup Peter Plutsch und seine Tochter Pia. Vater und Tochter haben die Marke PLUfeschn für nachhaltige Mode und regionale Produkte entworfen.

Anschließend schaute die Landesparteivorsitzende bei Elektro Gottwald vorbei: „Elektro Gottwald ist in vielerlei Hinsicht ein Vorzeigebetrieb in der Region. Die drei Gottwald-Brüder bilden im Unternehmen 50 Lehrlinge aus. Für die Mitarbeiter gibt es viele tolle Angebote wie frisch gekochtes Essen”.