Genesen, aber nicht gesund: Hier bekommen Betroffene Hilfe

Müdigkeit, ständige Entzündungen und mangelnde Merkfähigkeit beschäftigten Barbara Osaro wochenlang. Bis sie die Diagnose Post Covid erhielt, musste sie viele Arztbesuche absolvieren. Und selbst, als sie die Ursache für ihre Probleme endlich benennen konnte, fühlte sie sich nicht ernst genommen: „Post Covid sieht man nicht. Deshalb haben viele Menschen kein Verständnis dafür“, meint die 59-Jährige.

Drei Wochen verbringt sie nun im Peterhof der ÖGK in Baden. Das ist eines von zwei Post-Covid-Reha-Zentren in NÖ. Das zweite von der PVA betriebene befindet sich in Hochegg im Bezirk Neunkirchen. Zudem arbeiten ÖGK und PVA mit Vertragspartnern, die diverse Reha-Angebote bei Atemwegserkrankungen bieten. Die Post-Covid-Reha-Angebote sind gefragt. Im Peterhof wurden seit Ausbruch der Pandemie rund 360 Menschen stationär aufgenommen. Patienten müssen zurzeit sechs Monate lang auf einen Platz warten.

Post Covid kann sich auf 200 Arten zeigen.“ JOHANNES BILEK, Oberarzt im Peterhof

Wie viele Menschen insgesamt an Post Covid erkranken, wissen Wissenschaftler noch nicht. Das Ärzte-Duo Roland Axmann und Johannes Bilek aus Baden geht von zehn Prozent aller Corona-Infizierten aus. „Wobei nicht alle zehn Prozent so schwer an Post Covid erkranken, dass sie eine stationäre Reha brauchen“, sagt Oberarzt Bilek.

Roland Axmann ist Ärztlicher Leiter des Peterhofs. Foto: Katharina Axmann

Schwer fällt die Diagnose, weil sich die Krankheit auf so viele verschiedene Arten äußert. Ganze 200 Symptome stehen in der Liste. Die häufigsten sind Fatigue, also chronische Müdigkeit, Atemnot, Schmerzen und Depressionen. Unterschieden wird zwischen Post und Long Covid: „Von Long Covid spricht man, wenn drei Wochen nach der Infektion Beschwerden auftreten. Post Covid heißt es drei Monate nach der akuten Erkrankung“, erklären die Ärzte in Baden.

Viele Erkrankte können damit ihren Alltag nicht mehr bewältigen. So auch Osaro: „Ich musste meine Arbeit als Pädagogin aufgeben.“ Seit der Einführung der Diagnose Post Covid im Vorjahr wurden alleine bei der ÖGK damit 84.000 Menschen als arbeitsunfähig gemeldet. Bei einigen hundert dauert die Krankheit schon über ein halbes Jahr. „Post Covid ist ein gesellschaftlich relevantes Problem“, meint ÖGK-Obmann Andreas Huss, der mit Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) den Peterhof besuchte.

Dort liegt der Fokus auf der Lunge. Beim NÖN-Lokalaugenschein trainiert eine Gruppe im Fitnessraum. Eine andere macht Atemübungen. Aber auch auf den Geist wird nicht vergessen: Ein Ergotherapeut hilft Patientinnen ihre Merkfähigkeit zu verbessern. Daneben spricht ein Patient mit einer Psychologin über seine seelischen Leiden. „In drei Wochen ändert sich natürlich nicht alles. Deshalb bekommt man Tipps, wie man daheim weiter an seiner Gesundheit arbeiten kann“, sagt Osaro.

Dass Post-Covid-Reha-Einrichtungen bald nicht mehr gebraucht werden, glaubt im Peterhof niemand. Denn auch wenn neue Covid-Varianten zu leichten Verläufen führen, heißt das nicht, dass man von Post Covid verschont bleibt, betonen die Ärzte.