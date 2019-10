„Party machen, ausgehen, einen drauf machen – aber sicher!“ Unter diesem Motto wurde das neue Jugendschutz-Gütesiegel „Wir.Feiern.Sicher!“ heute Vormittag vor Journalisten vorgestellt. VP-Jugend-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister präsentierte gemeinsam mit Kurt Wittmann, dem Obmann der Regionalplanungsgesellschaft Pielachtal, Maßnahmen, die nachhaltiges und vor allem sicheres Feiern ermöglichen sollen. Dazu wurde über die letzten Monate gemeinsam mit der Jugend-Info und der Fachstelle Niederösterreich ein Leitfaden sowohl für Veranstalter als auch junge Menschen zusammengestellt.

„Niederösterreich nimmt mit diesem Gütesiegel eine Vorreiter-Position in Österreich ein“, erklärt Teschl-Hofmeister. Den Weg für dieses Projekt ebnete die Harmonisierung des Jugendschutzgesetzes. Grundsätzlich dürfen Jugendliche bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres nun bis 23 Uhr ausgehen. Zwischen den 14. und 16. Lebensjahr müssen die Jugendlichen erst um 1 Uhr zuhause sein. Auch die Altersgrenze für den Konsum von Tabakwaren wurde auf 18 Jahre angehoben und somit den übrigen Bundesländern angeglichen.

Unterstützung, kein Verbot

Das präsentierte Gütesiegel soll helfen, die gesetzlichen Bestimmungen leichter in der Praxis umzusetzen. „‘Wir.Feiern.Sicher!‘ soll kein Verbot darstellen“, betont Landesrätin Teschl-Hofmeister. „Es soll lediglich als Unterstützung dienen und die Bemühungen der Veranstalter in Richtung Sicherheit auszeichnen.“

In einer Informationsmappe für Interessierte, die als Nachschlagewerk dienen soll, sind neben einem Anmeldeformular und einer Infobroschüre Tipps und Tricks für eine sichere Party-Umgebung enthalten.

Basic- und Plus-Siegel

Laut Christiane Teschl-Hofmeister zeigen sich viele Veranstalter kooperationsbereit. Voraussetzung für den Erhalt des Gütesiegels stellt die umfassende Kenntnis und die Einhaltung des NÖ Jugendgesetzes durch alle Mitarbeiter dar.

Veranstalter können etwa das Basic-Siegel beantragen, wenn kostengünstig (oder gratis) alkoholfreie Getränke anbieten. Außerdem muss auf das aktive Bewerben von Alkohol, wie zum Beispiel durch Happy Hours, verzichtet werden. Auch das Rauchen darf, wenn nicht komplett drauf verzichtet werden kann, nur in ausgeschilderten Zonen erlaubt sein. Darüber hinaus gibt es unter bestimmten Voraussetzungen - etwa wenn Chill-out-Zonen eingerichtet werden und auf Alko-Pops verzichtet wird, das Plus-Siegel.

Pielachtaler Dirndlkirtag ist erster Träger

Der Pielachtaler Dirndlkirtag, der dieses Wochenende in Hofstetten-Grünau über die Bühne geht, ist der erste Träger des „Wir.Feiern.Sicher.“- Gütesiegels. „Wir haben aktiv an der Umsetzung der Gütekriterien gearbeitet, da dieses Gütesiegel ein wichtiges Aushängeschild für unsere Veranstaltung ist“, teilt der Obmann der Regionalplanungsgesellschaft Pielachtal und Bürgermeister von Rabenstein, Kurt Wittmann, mit. „Wir veranstalten beispielsweise eine Happy Hour mit alkoholfreien Getränken“. Wittmann sieht durch das Gütesiegel die Chance, Jugendliche zu verantwortungsbewusstem Feiern zu erziehen.