ÖVP will auf Plakaten "Haltung für Niederösterreich" zeigen

Mehrere der am Samstag präsentierten Sujets zeigen die Spitzenkandidatin, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner - samt Slogans wie "Mit ganzem Herzen Niederösterreich.", "Unsere Landeshauptfrau.", "Verlässlichkeit. Für Niederösterreich.", "Miteinander weiter. Gerade jetzt." oder "Muttersprache: Niederösterreich".

Während andere Parteien Bundesthemen in den Mittelpunkt stellen und Bundespolitiker plakatieren würden, wolle die ÖVP zeigen, worum es im Land gehe, sagte Ebner. Auf Groß- und Kleinflächenformaten ist u.a. zu lesen: "Jetzt Niederösterreich" "Weil es um unser Zuhause geht", "Blau-Gelb. Was sonst?", "Unsichere Zeiten. Klare Wahl.", "Es ist unsere Zukunft. Und es ist unsere Wahl."

"Wir konzentrieren uns auf einen fairen Wahlkampf. Wir konzentrieren uns auf uns", betonte der Parteimanager. Die ÖVP setze nicht auf Botschaften, die andere angreifen oder schlechtmachen würden, "sondern die klar und deutlich machen, worum es am 29. Jänner geht", so Ebner. Am Wahltag gehe es nicht darum, was auf Bundesebene passiert, nicht um Bundesthemen, sondern um Niederösterreich, verwies der Landesgeschäftsführer auch auf einen weiteren Slogan - "Am 29. Jänner: Die Niederösterreich-Wahl".

"Selten zuvor haben wir vor einer Wahl so wenig gewusst, was nach einer Wahl passieren wird" und was andere Parteien tun werden, sagte der Landesgeschäftsführer. Sichtbar sei aber: "Das Match lautet alle gegen uns. Alle gegen die Volkspartei Niederösterreich. Alle gegen Johanna Mikl-Leitner", sagte Ebner erneut.

ÖVP-Plakate sind auch in Wien zu sehen - "so wie bei jeder Landtagswahl", hieß es von der Volkspartei auf Nachfrage. Sujets auf Groß- und Kleinfläche gebe es vor allem an den Zu- und Ausfahrten sowie an Pendlerknotenpunkten - "denn immerhin arbeitet jede fünfte Niederösterreicherin und jeder fünfte Niederösterreicher in Wien".