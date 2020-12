In den Klassen ist seit Montag wieder Leben eingekehrt. 135.000 Schüler in den Volks- und Mittelschulen, AHS-Unterstufen, Polys und Matura-Klassen haben wieder Präsenzunterricht. Oberstufen- und Berufsschüler lernen weiter zu Hause.

Und der Präsenzunterricht „ist gut und problemlos verlaufen. So sind die verstärkten Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen zu einem guten Teil bereits gelebte und gewohnte Praxis“, betonten Bildungslandesrätin Christiane Teschl (ÖVP) und Bildungsdirektor Johann Heuras.

Um Ansteckungen an den Bildungsstätten zu verhindern, müssen alle ab zehn Jahren Masken tragen – auch im Unterricht. Gleichzeitig halten einige Schulen den Unterricht in Gemeindesälen oder größeren Hallen ab.

Verdachtsfälle sollen an den Standorten direkt geklärt werden, um Cluster zu verhindern. An allen Bildungsstätten werden Gurgeltests durchgeführt und ausgewertet, sofern die Eltern dem vorher zugestimmt haben. Für den Fall, dass es bei Lehrern zu Ausfällen kommt, gebe es einen Pool an 150 Studierenden, die einspringen könnten.