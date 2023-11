Gegen Extremismus: Schulworkshops sollen Radikalisierung verhindern

In einer Klasse der Bundesbildungsanstalt für Sozial- und Elementarpädagogik in St. Pölten sitzen etwa 15 Jugendliche in einem Sesselkreis. Mit Polizeibeamtin Lisa Lechner sprechen sie über den Staat, Demokratie und die Gesetzgebung. Die Schülerinnen und Schüler nehmen zurzeit an einem Extremismuspräventionsworkshop teil. Damit fiel der offizielle Startschuss für ein in Kooperation des Innen- und Bildungsministeriums entstandenes Projekt, mit dem Radikalisierungstendenzen in Österreich im Keim erstickt werden sollen.

„Radikalisierung beginnt in Klassen und online“, sagt Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Im Zuge der Reform des Staatsschutzes und Nachrichtendienstes (DSN) sei daher eine eigene Präventionsabteilung eingerichtet worden. Diese bietet die Workshops mit bis zu zwölf Einheiten nun für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte sowie an Arbeitsplätzen an. Zurzeit sind dafür österreichweit 60 Präventionsbeamtinnen und -beamte aus dem Polizei-Dienst im Einsatz. Bis Ende 250 sollen es 200 sein. Eine österreichweite Ausrollung mit 300 Einheiten ist im nächsten Jahr geplant. Die Beamten sprechen mit den Jugendlichen und ihren Lehrkräften über das aktuelle Thema des wachsenden Antisemitismus, aber auch über das Verbotsgesetz und die Grundwerte der Demokratie und Menschenrechte. So soll aufgeklärt und für die Themen sensibilisiert werden. "Extremismus ist in jeder Form Gift für unsere Gesellschaft", betont bei einem Pressetermin auch Staatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP).

„Wir müssen jungen Menschen Werte wie Toleranz vermitteln“, meint Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP). Sein Ministerium hat die Workshops mitausgearbeitet. Für den aktuellen Nahost-Konflikt, der längst in den Klassenzimmern Niederösterreichs angekommen ist, habe das Ministerium außerdem Informationsmaterial zur Verfügung gestellt. Das sei nötig, weil in den Klassen vermehrte Diskussionen über das Thema zu hören sind, sagt Polaschek. Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) unterstreicht, dass die Materialien von der Bildungsdirektion weitergegeben werden. Außerdem solle in NÖ bald ein Runder Tisch zum Thema Extremismus-Prävention stattfinde. Radikalisierung und Extremismus vorzubeugen sei nämlich nicht alleinige Aufgabe der Schule, sondern eine gesamtgesellschaftliche, sagt die Landesrätin.