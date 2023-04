Minister Totschnig: Pläne für Lebensmittel- und Trinkwasserversorgung

Werbung

Um für den Ernstfall gewappnet zu sein und die Krisenfestigkeit in der Lebensmittelversorgungskette zu stärken, entwarf Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig einen „5-Punkte-Resilienz-Plan für Lebensmittelversorgungssicherheit“. Zu diesem informierte Totschnig beim Ministerrat im zweiten Bericht zur nationalen Lebensmittelversorgungssicherheit über die aktuelle Versorgungslage mit Lebensmitteln in Österreich entlang der Wertschöpfungskette.

„Seit meinem Amtsantritt hat die Versorgungssicherheit höchste Priorität. In Österreich ist die Versorgungslage mit Lebensmitteln weiterhin gesichert. Das verdanken wir unseren hart arbeitenden Bäuerinnen und Bauern, wie auch den verarbeitenden Betrieben der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft sowie dem Lebensmittelhandel. Sie versorgen uns tagtäglich mit Essen – auch in Krisenzeiten“, erklärt der Landwirtschaftsminister. Um diese Versorgung zu sichern, habe man einen 5-Punkte-Resilienz-Plan für Lebensmittelversorgungssicherheit erarbeitet. Ziel sei, die Krisenfestigkeit der Landwirtschaft und der Lebensmittelversorgungskette weiter zu stärken sowie die Energieabhängigkeit zu reduzieren.

Inhalte des 5-Punkte Plans

5 Millionen Euro Fördercall zur Unterstützung von Lebensmittelverarbeitungsbetrieben bei Investitionen in Resilienzmaßnahmen (z.B. Blackout-Vorsorge)

„Erneuerbare Rohstoffe und Klimawandel“, sowie „Versorgungs- und Ernährungssicherung“ als Schwerpunkte der BML-Ressortforschung

Stärkung der Resilienz in der Land- und Forstwirtschaft mittels Investitionsförderungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik

Reform des Lebensmittelbewirtschaftungsgesetzes

Aktualisierung von Krisenplänen

Notfallpläne für die Trinkwasserversorgung werden ausgearbeitet

Durch die immer länger anhaltenden Trockenperioden ist in Europa das Thema Trinkwasserversorgung ebenfalls relevant. Totschnig lud deshalb die Bundesländer kürzlich zu einem Trinkwassergipfel. „So wie die Lebensmittelversorgung ist auch die Trinkwasserversorgung in Österreich gesichert. Sollte es dennoch zu überregionalen Wasserengpässen kommen, möchte ich, dass wir in Österreich vorbereitet sind“, so Totschnig. Bis Sommer soll ein gemeinsamer Vorsorge- und Notfallplan ausgearbeitet werden.