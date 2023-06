NEOS wollen die EVN von Rechnungshof durchleuchten lassen

Mit Schützenhilfe von NEOS-Bundesparteivorsitzenden Beate Meinl-Reisinger fordern die NEOS am Dienstag in St. Pölten die schwarz-blauen Landesspitzen auf, den Druck auf die EVN zu erhöhen und „endlich“ für sinkende Strompreise zu sorgen.

„Es ist Aufgabe der öffentlichen Hand, die Energiepreise zu senken. Denn die Versorger in Österreich sind fast allesamt in staatlichem Eigentum. Sie haben die gestiegenen Preise sehr schnell auf die Rechnung draufgeschlagen. Jetzt sind sie aber sehr langsam, wenn es darum geht, die am Weltmarkt gesunkenen Preise an die Menschen weiterzugeben“, sagt Meinl-Reisinger. Die Inflation sei in Österreich nach wie vor mit 9 Prozent im Vergleich zum EU-Schnitt ( 6 Prozent ) überdurchschnittlich hoch, das bringe besonders den Mittelstand hierzulande in einen Krisenmodus und gefährde die Wettbewerbsfähigkeit vieler Unternehmen.

Meinl-Reisinger ortet mit Blick auf die üppigen „Gießkannen-Hilfen“ wie Strompreisbremse, Landesrabatt und Co. ein „nettes Körberlgeld“ für die Energieversorger und für die Landeshauptleute. Die Energieversorger würden nämlich auf Basis dieser ihre Tarife so kalkulieren, dass es sich bei ihnen bestens ausgeht, so ihr Vorwurf. „Das ist ökonomisches 1x1 und ganz schlechte Krisenpolitik.“ Um die eigene Stromrechnung der Versorger zu verstehen, brauche es mehrere Hochschulstudien. Die Preisgestaltung sei jedenfalls nicht nachvollziehbar.

Collini: EVN-Tarife schädigen den Standort

Nun wollen die NEOS einen Antrag auf eine Sonderprüfung Tarifgestaltung sowie Stromherkunft bei der EVN durch den Landesrechnungshof stellen. Gespräche mit SPÖ und Grünen für die dafür benötigten 19 Unterschriften für den Antrag im NÖ-Landtag laufen. „Der Rechnungshof soll prüfen, was mit den überhöhten Preisen passiert ist“, sagt Collini. Die Stromherkunft sei nämlich die Grundlage dafür, wie sich der Tarif kalkuliert und wie das Delta, das an Endkunden weitergegeben wird, aussieht. Die aktuellen EVN-Tarife seien jedenfalls nicht mehr wettbewerbsfähig und schädigen den Standort. Während zu Wochenbeginn der günstigste Marktpreis bei Strom bei 8,74 Cent/kWh lag, lag der günstigste EVN-Tarif bei 33 Cent, so Collini.

Die Landesregierung fordert Collini wiederholt auf, auf die Ausschüttung der 111 Millionen Euro Sonderdividende der EVN zu verzichten, zugunsten des Netzausbaus. ÖVP und FPÖ müssen ihre Einflussmöglichkeit bei der EVN endlich wahrnehmen. „Es muss Schluss sein, mit der heißen Luft von Mikl-Leitner - weil damit kann man im Winter nicht heizen“, sagt Collini.

Meinl-Reisinger legt noch ein „Schauferl nach“ und meint Richtung in Richting Freiheitlichen in NÖ: „Bleibt es dabei, dass die FPÖ Maulhelden sind? Oder werden sie schönen Worten auch Taten folgen lassen und dafür Sorgen, dass die Strompreise sinken und die Menschen entlastet werden?“

NEOS bieten Anwaltsschreiben und pochen auf EVN-Sonderprüfung

Mehr als 2.000 Menschen haben bisher die NEOS-„Petition gegen den Strompreiswahnsinn“ unterzeichnet. Mit einem Auskunftsbegehren – einem Schreiben der Anwaltskanzlei Ethos, das auf der Petitionswebseite neos.eu/strompreispetition zur Verfügung gestellt wird und an die EVN geschickt werden kann – wollen die Pinken den Druck, die Preise zu senken, hochhalten. „Während ÖVP und FPÖ bislang untätig bleiben, bieten wir eine konkrete Hilfe für all jene Menschen, die seit geraumer Zeit überhöhte Strompreise bezahlen. Denn bis zum heutigen Tag werden die gesunkenen Marktpreise nicht an die Kundinnen und Kunden weitergegeben. Sie haben ein Recht zu erfahren, auf welcher Grundlage die Preise erhöht wurden und wie sie konkret berechnet werden“, so Collini.