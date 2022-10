Innovative Projekte für Barrierefreiheit ausgezeichnet

Werbung

Im Alltag stoßen Menschen mit und ohne Behinderungen auf verschiedene Barrieren: sei es auf Schwellen ohne Rampen, Videos ohne Untertitel oder Sprachbarrieren. Die Barrieren sind vielseitig und deshalb muss man Barrierefreiheit in verschiedene Richtungen denken: von der Bauweise von Gebäuden bis hin zur Gestaltung von Webseiten.

In Niederösterreich gibt es zahlreiche engagierte Gemeinden, Personen und Institutionen, die sich in verschiedenen Bereichen dafür einsetzen, Barrieren abzubauen. Vertreter von den Projekten aus dem ganzen Land versammelten sich im Panoramasaal der Hypo-Zentrale in St. Pölten, um die Auszeichnungen für ihr Engagement entgegenzunehmen.

“Wir müssen Barrieren beiseiteschaffen, um gemeinsam leben können. Alle profitieren von Barrierefreiheit”, sagt Lukas Gruber, Leiter des Gehörlosenverbandes NÖ. Er moderierte das Event in Gebärdensprache und BhW-Geschäftsführerin Therese Reinel moderierte auf Deutsch.

Landesrat Ludwig Schleritzko und Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (beide ÖVP) übergaben die Auszeichnungen. “Barrierefreiheit beginnt im Kopf, dafür braucht es drei Dinge: Mut Barrieren anzusprechen, Durchhaltevermögen um Barrieren abzubauen und Einsicht, die braucht es auch bei uns in der Politik auf verschiedenen Ebenen”, sagt Schleritzko. Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister zeigt, was sie in einem Gebärdensprachkurs gelernt hat und stellt sich auf der Bühne in Gebärdensprache vor.

In sieben Kategorien verliehen Teschl-Hofmeister und Schleritzko die Auszeichnung “Vorbild Barrierefreiheit” an 14 Projekte. Eine kurze Übersicht der Projekte ist hier zusammengefasst:

· Gemeinden: „Allhartsberg – barrierefreie Gemeinde“ (Bezirk Amstetten) und „Prinzersdorf – Sanierung im Zeichen der Barrierefreiheit“ (Bezirk St. Pölten Land)

· Bildung/Medien/Kommunikation: „3,2,1, los! Ich bin wertvoll – Sensibilisierung“ (Bezirk Baden) für eine Inklusions-Aktion in Bildungseinrichtungen und „Hinschauen statt Wegschauen – inklusives Medienprojekt“ (Bezirk St. Pölten) für die Sendereihe von Moderator René Jirsak

· Personen/Institutionen: „Behindertenbeirat Korneuburg“ (Bezirk Korneuburg) und „Generationenzentrum Region Manhartsberg“ (Bezirk Horn)

· Kultur und Tourismus: „Kottingbrunn – barrierefrei nutzbare Angebote“ (Bezirk Baden) und „Haubiversum“ (Bezirk Melk) für ein barrierefreies Vorzeige-Ausflugsziel

· Sport und Bewegung: „Lebenshilfe Mödling“ (Bezirk Mödling) für regelmäßige Trainingseinheiten und „Petronell Carnuntum – Rundwanderweg und GeruCa-Geschichte lebt“ (Bezirk Bruck) für barrierefreie Bewegungswege

· Arbeit und Integration: „Caritas Genuss & Co.“ (Bezirk Hollabrunn) für ein inklusives Arbeitsprojekt und einen Begegnungsraum für Sozialkontakte sowie „Wieselburg – Stadtwiesel“ (Bezirk Scheibbs) für individuelle Mobilität

Digitale Barrierefreiheit: die „Gemeindewebseite Leitzersdorf“ (Bezirk Korneuburg) und „Verein Springboard – Go digital! Zukunftsförderung“ (landesweit) für einen barrierefreien Zugang zu Laptops