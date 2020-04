Eigentlich hätte kommenden Sonntag der Landeskongress der Grünen Niederösterreich stattfinden sollen. Dabei wäre der Landesvorstand gewählt worden. Persönlich ist das aufgrund der Coronakrise momentan aber nicht möglich.

Rund 200 Delegierte in ganz Niederösterreich erhielten ihre Stimmkarten und Unterlagen deshalb nun per Post. Das Votum wird per Briefwahl durchgeführt.

Zur Wahl stehen der gesamte Landesvorstand und damit auch die Funktion des Landesprechers bzw. der Landessprecherin sowie des Landesgeschäftsführers oder der Landesgeschäftsführerin. Beschließen müssen die Delegierten auch den Rechnungsabschluss sowie Berichte aus dem Landtag und des Landesvorstands.

„Eine gesunde Demokratie und eine Partei leben von der Partizipation ihrer Bürger und Mitglieder. Die elementarste Form ist der Wahlakt. Landeskongresse sind im Idealfall Feiertage der Demokratie einer basisdemokratischen Partei. Doch neue Herausforderungen bringen auch neue Methoden und Lösungsansätze. Nun galt es für unseren Landeskongress eine neue Alternative zu finden. Um die Rechte unserer Landeskongress-Delegierten und das höchstmögliche Maß an Transparenz zu gewährleisten, entschlossen wir uns für den Modus der Briefwahl", erklärt Landesgeschäftsführer Hikmet Arslan.

Landessprecherin Helga Krismer betont, dass das eine Premiere sei und freut sich, dass ein Weg gefunden wurde: „Wir stellen derzeit wegen Corona unter Beweis, welchen Mut wir entwickeln und welche Maßnahmen wir im Stande sind zu realisieren. Eine derartige gesellschaftliche und wirtschaftliche Krise hat es noch nie gegeben."

"Alternative Form der Mitgestaltung"

"Wir haben großes Vertrauen in unsere Delegierten, dass sie diese alternative Form der Mitbestimmung und Mitgestaltung der Grünen Partei kräftig unterstützen", meint das Duo und weist auf die Erfolge der Grünen hin: "Bei der Nationalratswahl im Herbst 2019 haben wir gezeigt, wie wichtig wir Grünen sind. Gemeinsam haben wir in Niederösterreich ein fulminantes Ergebnis erzielt. Erstmals stellen wir vier Abgeordnete im Nationalrat. Auch unser Landtagsklub leistet enorme Arbeit und bietet der ÖVP-Übermacht in NÖ die Stirn. Mit all den Herausforderungen, aber auch Chancen, die uns begleiten, stehen wir einer Grünen Zukunft in Niederösterreich sehr positiv gegenüber."