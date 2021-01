Landbauer fordert sofortiges Ende des Lockdowns .

Vor der Landtagssitzung am Donnerstag lässt Landtagsabgeordneter Udo Landbauer nicht locker an seiner Kritik an den aktuellen Maßnahmen. In der aktuellen Stunde wird er sich gegen eine Verschärfung des Waffengesetz und eine Abschaffung der NoVA einsetzen.