Ist es legitim, in einer Krisensituation per Verordnung zu regieren?

Pro: Peter Bußjäger, Verfassungs- und Verwaltungsjurist, Universitätsprofessor

Verfassungsexperte Peter Bußjäger Foto: Fotostudio Heinz Stanger

Es ist nicht nur legitim, sondern geboten, dass sich der Staat auf Krisenereignisse vorbereitet. Auch eine Feuerwehr übt nicht nur Standardsituationen, sondern besondere herausfordernde Konstellationen, um im Ernstfall gerüstet zu sein.

Der Staat muss im Krisenfall handlungsfähig bleiben. Dazu braucht es nicht nur entsprechende Organisationsstrukturen, sondern auch Instrumente. Hier ist der Gesetzesentwurf ohnehin zurückhaltend.

Es gibt prinzipiell keinen Einwand, wenn der Bund im Bereich seiner Zuständigkeiten Regelungen trifft, mit denen etwa für Versorgungskrisen aller Art vorgesorgt werden soll. Entscheidend ist, dass genau definiert wird, unter welchen Voraussetzungen eine solche Krise vorliegt. Hier ist der Entwurf noch nachzuschärfen.

Wichtig ist auch, dass nicht in die gut funktionierenden Strukturen der Katastrophenbekämpfung der Länder eingegriffen wird. Hier hat sich übrigens auch noch nie jemand daran gestoßen, dass bei Hochwasser- oder Lawinengefahr ganze Gebiete abgeriegelt wurden, wenn dies erforderlich war.

Kontra: Stefan Danzinger, Rechtsanwalt aus Wr. Neustadt, Teil der „Anwälte für Aufklärung“

Stefan Danzinger, Anwalt aus Wr. Neustadt Foto: Marc Billaudet

Offenbar unter dem Eindruck der Corona-Pandemie wurde von der Regierung das sogenannte Krisensicherheitsgesetz in Begutachtung geschickt. Ziel ist laut Innenministerium „die Gewährleistung der Sicherheit und Resilienz Österreichs auch in Anbetracht neuer und ungewisser Bedrohungsszenarien durch eine umfassende Weiterentwicklung des staatlichen Krisenmanagements“.

Genauso schwammig formuliert ist die in § 2 enthaltene Definition, was nun genau eine Krise ist. Ebenso wenig wird klar, was genau nun die sich daraus ergebenden Krisenbewältigungsinstrumente sein sollen (der entsprechende § 13 besteht aus gerade einmal zwei Sätzen).

Viel mehr Fokus liegt hier schon auf der Bildung sogenannter „Beratergremien“. Diese nehmen den Hauptteil des geplanten Gesetzes ein, obwohl in den Erläuterungen zum Gesetz beteuert wird, man wolle dadurch keine Sonderregime schaffen und keinesfalls wären Eingriffe in Grundrechte oder Ermächtigungen zur Erlassung gesetzesändernder Verordnung beabsichtig. Also genau das, was die letzten drei Jahre auf Beratung diverser Gremien wie GECKO u.ä. hin, durchgeführt wurde.

