Braucht es eine Mietpreisbremse?

Pro: Elke Hanel-Torsch, Vizepräsidentin der Mietervereinigung Österreichs

Elke Hanel-Torsch ist die Vizepräsidentin der Mietervereinigung Österreichs. Foto: MVÖ

Die Situation ist für viele Mieter und Mieterinnen bereits jetzt – vor der kommenden Erhöhung - dramatisch. Mieterhöhungen, explodierende Energiepreise und verteuerte Lebensmittel bringen auch Durchschnittsverdiener in Probleme. Die Menschen sagen: Ich spare an allem, was ich nicht unbedingt brauche, und trotzdem wird es für mich am Monatsende eng.

Nun steht die nächste Erhöhung der Mieten an; die Richtwertmieten werden um 8,6 Prozent angehoben. Das trifft rund 376.000 Haushalte in ganz Österreich. Eine Durchschnittswohnung im privaten Altbau wird dann im Jahr um fast 500 Euro mehr kosten. Das werden viele nicht mehr stemmen können.

Die Frage, die uns in den Beratungen am häufigsten gestellt wird: Warum tut die Regierung nichts dagegen?

Wir brauchen jetzt eine Mietpreisbremse - nicht nur für Richtwertmieten, sondern für alle indexierten Mieten. Die Mieten sollen nicht öfter als einmal im Jahr erhöht werden, und die Erhöhung soll auf zwei Prozent begrenzt werden. Das kostet kein Steuergeld und entlastet durch geringere Inflation ALLE Österreicherinnen und Österreicher.

Kontra: Rudolf Marwan-Schlosser, Geschäftsführer des NÖ Haus- und Wohnungseigentümerverbands

Rudolf Marwan-Schlosser ist der Geschäftsführer des NÖ Haus- und Wohnungseigentümerverbands Foto: privat

Die meisten Vermieterinnen und Vermieter sehen ohnehin schon massiven finanziellen Herausforderungen entgegen, wenn in den nächsten Jahren die öl- oder gasbetriebenen Heizungen in ihren vermieteten Häusern durch nachhaltige Alternativen ersetzt werden sollen. Das Geld dafür muss angespart werden –obwohl auch zum Beispiel das Stiegenhaus ausgemalt oder der Lift repariert werden muss.

All das ist nur finanzierbar, wenn auch der Beitrag der Mieterinnen und Mieter dazu stimmt; und das bedeutet, dass im Umfeld steigender Preise für nahezu alles auch die Mieten der Inflation entsprechend angepasst werden müssen – nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Das zu beschränken, würde gleichzeitig dringende Reparaturen und Investitionen durch die Vermieter be- oder sogar verhindern. Und damit wäre niemandem geholfen: weder den Mietern, noch der Umwelt, noch der Wirtschaft. Eine Mietpreisbremse wäre also kurzsichtig und kontraproduktiv – auch für die Mieter, die ja zu Recht in einer lebenswerten, gut erhaltenen Umgebung leben wollen.