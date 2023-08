Braucht es in Österreich mehr Studienplätze für Mediziner?

Pro: Hannah Czernohorszky, Bundesvorsitzende der VSSTÖ, Verband Sozialistischer Studentinnen und Studenten

Die Bundesvorsitzende der VSSTÖ, Hannah Czernohorszky, sieht eine Aufstockung der Medizin-Studienplätze als mögliche Lösung des Ärztemangels. Foto: Czernohorszky

In immer mehr Berufsfeldern mangelt es an ausgebildetem Personal – so auch bei Ärztinnen und Ärzten. Umso weniger nachvollziehbar ist, dass von 15.400 Interessenten für das Medizinstudium nur zwölf Prozent durch den sozial selektiven MedAT kommen. Gerade Maturantinnen und Maturanten aus finanziell schwächeren Haushalten, werden durch teure Vorbereitungskurse und Prüfungsgebühren abgeschreckt. Dazu kommt, dass der Bedarf an Ärztinnen und Ärzten durch eine alternde Bevölkerung in den nächsten Jahren nicht gerade sinken wird. In Deutschland wurde das Problem schon erkannt – dort werden zusätzliche Studienplätze geschaffen. Viele Kritikerinnen und Kritiker meinen, es sollte eher dafür gesorgt werden, dass Absolventinnen und Absolventen tatsächlich im österreichischen Gesundheitswesen tätig werden. Aus unserer Sicht sollte das natürlich auch passieren – doch nicht durch Zwänge, sondern durch eine Aufwertung der Gesundheitsberufe. Doch selbst, wenn die Arbeitsbedingungen für das Gesundheitswesen verbessert werden, braucht es weitere Studienplätze – nicht zuletzt, weil der freie und offene Hochschulzugang auch für Medizinerinnen und Medizinern Realität werden muss!

Kontra: Anita Rieder, Vizerektorin für Lehre an der Medizinischen Universität Wien

Anita Rieder spricht sich in einem Statement gegen eine Aufstockung der Studienplätze für Mediziner aus. Foto: MedUni Wienfeelimage

Bei der Zahl der Medizin-Absolventinnen und -Absolventen liegt Österreich bereits jetzt im internationalen Vergleich im Spitzenfeld. Zusätzlich werden bis zum Jahr 2028 die Studienplätze schrittweise von derzeit 1.850 pro Jahrgang auf 2.000 aufgestockt. Beim Aufnahmetest an der MedUni Wien gingen zuletzt 85,7 Prozent der Studienplätze an Bewerberinnen und Bewerber mit österreichischem Reifezeugnis. Auch die Dichte der Ärztinnen und Ärzte und die absolute Anzahl sind im internationalen Vergleich sehr hoch, waren es 1990 noch 20.000, sind es heute etwa 47.000. Ein Versorgungsmangel in bestimmten Bereichen ist dennoch offensichtlich: Der ungleichen Verteilung der gut ausgebildeten Medizinerinnen und Medizinern sowohl regional als auch zwischen Fächern und dem öffentlichen und privaten System muss das Österreichische Gesundheitssystems durch attraktivere Arbeitsbedingungen im versorgungswirksamen Bereich entschieden entgegenwirken. Beginnend bei der Basis- und Facharztausbildung, die die Medizinerinnen und Mediziner nach dem Studium absolvieren müssen, durch die Beseitigung des Pflegemangels, durch mehr Digitalisierung und weniger Bürokratie, durch flexiblere Arbeitszeiten und moderne Modelle der Zusammenarbeit, angemessene Bezahlung für versorgungswirksame Leistungen und eine bessere Unterstützung von Mangelfächern.