Ist ein Handyverbot an Schulen hilfreich?

Pro: Paul Haschka, Landeselternverband Niederösterreich

Paul Haschka vom Landeselternverband Niederösterreich tritt für ein Handyverbot im Unterricht an Volksschulen und für Handy-freie Tage ein. Foto: Privat

Vorweg: Wir sind nicht für ein komplettes Verbot. Der Landeselternverband Niederösterreich tritt für sinnvolle Einschränkungen ein, um die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen zu fördern.

An Volksschulen wird das Handy im Unterricht normalerweise nicht benötigt, daher ist ein Handyverbot dort sinnvoll. In dringenden Fällen funktioniert die Erreichbarkeit über die Schulen. Am Schulweg hingegen kann es sein, dass manche Volksschulkinder telefonieren müssen. Ab der fünften Schulstufe sollte es an allen Schulen Handy-freie Tage geben. In der Schule kann man direkt kommunizieren, Freundschaften pflegen und lernen, ohne vom Handy unterbrochen zu werden. Facebook, WhatsApp und Instagram machen Pause, umfassendes Lernen hat Vorrang.

Der Handy-Bildschirm beansprucht nur einen kleinen Hirnbereich. In der Schule hingegen sollten Herz und Hirn ganzheitlich genützt werden. Seien wir froh, dass wir nicht ständig online sein müssen! Wie die Verwahrung der Telefone gelöst wird, soll in den Schulen entschieden werden. So können sich Kinder und Jugendliche verlässlich auf den Unterricht konzentrieren.

Kontra: Walter Fikisz, Medienpädagoge an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich (PHNÖ)

Medienpädagoge Walter Fikisz betont, dass ein allgemeines Handyverbot an Schulen eine Sucht nicht verhindern könne und plädiert für Regeln, die innerhlab der Schulen zusammen mit den Schülerinnen und Schülern ausgehandelt werden sollen. Foto: Privat

Ja, viele Schülerinnen und Schüler kleben zu viel an ihrem Handy und ja, zu viel Bildschirmzeit ist schädlich. Ein allgemeines Handyverbot wird aber bei keinem Schüler und keiner Schülerin Suchtverhalten verhindern. Vielmehr geht es darum, die digitalen Geräte – zeitlich begrenzt und mit klaren Zielen und Grundsätzen – im Unterrichtsgeschehen zu verwenden.

Nur weil Schülerinnen und Schüler ständig am Bildschirm kleben, heißt es nicht, dass sie medienkompetent sind. Gerade etwa die Unterscheidung von Fakenews, Meinung und seriöser Berichterstattung – also wichtige Medienkompetenzen – kann die Schule unmöglich im Trockentraining vermitteln.

In den Pausen den Kindern Zugang zu ihren eigenen Geräten zu verwehren, ist eine Einschränkung der persönlichen Freiheit. Hand aufs Herz: Welcher Erwachsene möchte sein Handy fünf, sechs Stunden lang abgeben? Bildschirmsucht entsteht nicht in der großen Pause und wird dort auch nicht verhindert. Viel besser als ein allgemeines Verbot wäre, wenn die Lernenden und Lehrenden innerhalb einer Schule gemeinsam Regeln aushandeln.