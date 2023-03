Ist eine Deutschpflicht in den Schulpausen sinnvoll?

Werbung

Pro: Reinhard Koller, Obmann des Freiheitlichen Niederösterreichischen Lehrerverbands

Reinhard Koller ist der Obmann des Freiheitlichen Niederösterreichischen Lehrerverbands. Foto: privat

Die Spaltung der Gesellschaft ist eine akute Gefahr. Neben Corona ist vor allem die Bildung von ethnischen Parallelstrukturen für unser Gemeinwesen ein großes Problem. Deutsch als Unterrichtssprache in der Schule ist gesetzlich festgelegt (Minderheitensprachen zurecht ausgenommen), da ist es durchaus legitim, die gemeinsame Sprache auch in den Pausen als wichtiges Instrument der Integration einzufordern und damit kommunikationstechnische Missverständnisse abzufangen.

Als langjähriger Praktiker freue ich mich, dass ab sofort die Berufung auf eine Zielvorgabe möglich ist, die ein guter Baustein für die gedeihliche Zusammenarbeit in den Schulgemeinschaften sein soll.

Lösungsorientiertheit möge vor ideologischer Voreingenommenheit stehen.

Kontra: Isabella Zins, Direktorin BORG Mistelbach und Sprecherin der AHS-Direktorinnen und -Direktoren

Isabella Zins ist Direktorin des BORG Mistelbach, Sprecherin der AHS-Direktorinnen und -Direktoren sowie Mitglied in der NÖ Landesleitung der AHS-Gewerkschaft. Foto: privat

Deutsch als Umgangssprache trägt nachweislich zu Integration und schulischem sowie beruflichem Erfolg bei. Ohne Sprachbeherrschung drohen Schulabbruch, Arbeitslosigkeit und sozialer Abstieg. Daher ein klares JA zu mehr und möglichst früh einsetzender Sprachförderung, doch ein NEIN zu einer verordneten Deutschpflicht in den Pausen. Warum?

Die kurze Pausenzeit dient der Erholung und dem Spiel, möglichst im Freien und ohne Handy. Damit sich die Schülerinnen und Schüler danach wieder auf den Unterricht konzentrieren können. Lehrkräfte achten als Pausenaufsicht vor allem auf respektvollen Umgang. Sie bleiben bewusst im Hintergrund, damit Kinder und Jugendliche ungestört miteinander kommunizieren können. Dazu passt die Rolle einer Sprachpolizei ganz und gar nicht.

Spracherwerb findet in Österreich oft ausschließlich in Schulen und Kindergärten statt. Unterstützung dabei wäre dringend notwendig, durch mehr Personal, mehr Zeit, mehr Wertschätzung. Zusätzlich müssten mehr zusätzliche Sprechanlässe in der Freizeit selbstverständlich werden, auch das (Vor-)Lesen und Fernsehen in der Muttersprache und auf Deutsch. Wunsch an Politik und Gesellschaft sind vielfältige Initiativen zur Sprachförderung von klein an. Die kurzen Schulpausen allerdings müssen frei von Zwang bleiben!