Pro & Kontra Ist es okay, für Klimastreiks in der Schule zu fehlen?

Lesezeit: 3 Min NR NÖN Redaktion

Die Demonstranten beim jüngsten Klimastreik in St. Pölten Foto: Maria Prchal

Am Freitag gingen Jugendliche wieder auf die Straße beim weltweiten Klimastreik - organisiert von Fridays for Future. Dass die Demos in die Unterrichtszeit fallen, wird auch kritisch gesehen. Das denken eine Schülerin und ein Schüler darüber:

Werbung PRO: Flora Peham, Schülerin des Gymnasiums Josefstraße in St. Pölten Flora Peham, Schülerin des Gymnasiums Josefstraße in St. Pölten. Foto: R. Engelhardt Foto: R. Engelhardt Dass Schülerinnen und Schüler ihre Schulpflicht vernachlässigen, ist in diesem Fall voll gerechtfertigt. Angesichts der enormen Bedrohung durch die Klimakrise und der unzureichenden oder erst gar nicht vorhandenen Klimaschutz-Maßnahmen der Politik weltweit behaupte ich sogar, der Schulstreik ist eine vergleichsweise milde Protestform. Wenn nicht umgehend eine radikale Klimawende in allen Lebensbereichen eingeleitet wird, hat es auch keinen Sinn für eine Zukunft zu lernen, die nicht existiert. Wir sollten dankbar sein, dass es Menschen gibt, die das Ausmaß der Krise(n), die passieren und noch heftiger passieren werden, zumindest teilweise erkannt haben. Klimastreiks sind keine Ausrede, um Schule zu schwänzen, sondern bieten Alt und Jung die Möglichkeit ihren Unmut kundzutun, sich weiterzubilden und eine (klima-)gerechte Gesellschaft zu gestalten. Patric Ligmaowski, Schüler der Tourismus-Schule St. Pölten Patric Ligmaowski, Schüler der Tourismus-Schule St. Pölten. Foto: Armin Haiderer Foto: Armin Haiderer Die „Fridays for Future“-Bewegung agiert nach dem Vorbild von Greta Thunberg, die jeden Freitag streikte, statt in die Schule zu gehen. Genau das macht viele Eltern und Lehrer stutzig. Es ist einerseits löblich, dass sich Jugendliche während ihrer Schulzeit Gedanken über die Zukunft unseres Klimas machen. Doch warum müssen sie die Wahl zwischen Schule und privaten Interessen treffen? Warum könnte man nicht den Kompromiss eingehen, die Demos am Wochenende abzuhalten? So hätten Schüler die Möglichkeit, ihren Pflichten nachzukommen und zu demonstrieren. Doch würden diejenigen, die lieber demonstrieren anstatt in die Schule zu gehen, auch ihre Freizeitaktivitäten opfern, um für ihre Zukunft auf die Straße zu gehen? Nicht von ungefähr gibt es zur Ferienzeit nahezu keine Demos. So hat es einen äußerst fahlen Beigeschmack – ebenso wie die gegenwärtige Dreadlocks-Debatte in Deutschland.