Soll Cannabis legal konsumiert werden können?

Pro: Amelie Muthsam, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Niederösterreich

Amelie Muthsam, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend NÖ ist der Meinung, dass eine Legalisierung zu mehr Kontrolle führt und damit einen sichereren Verkauf und Konsum ermöglicht. Foto: misscandy2, misscandy2

Während immer mehr Staaten in Europa und weltweit den Konsum von Cannabis legalisieren, gibt es in Österreich keinerlei Vorstöße in diese Richtung. Durch das aktuelle Verbot werden nicht nur tausende Menschen, vor allem Jugendliche, sinnlos kriminalisiert, sondern wegen schlechter Qualität und fehlender Regulierung auch gesundheitlich gefährdet.

Eine legale Abgabe würde einen sichereren Verkauf und Konsum ermöglichen, dem Schwarzmarkt den Nährboden entziehen und dem Staat zusätzliche Steuereinnahmen verschaffen. Der Missbrauch der Substanz könnte leichter kontrolliert und damit vor allem Jugendliche besser geschützt werden.

Die Erfahrung anderer Länder zeigt, dass es möglich ist, eine erfolgreiche Freigabe und Regulierung von Cannabis zu erreichen, ohne einen signifikanten Anstieg des Konsums oder negative Auswirkungen auf Menschen und Gesellschaft zu verzeichnen.

Aufklärung und Prävention statt Strafe und Kriminalisierung müssen im Vordergrund einer modernen Drogenpolitik stehen.

Kontra: Christian Korbel, Ärztlicher Direktor Landesklinikum Mauer

Für Christian Korbel, Ärztlicher Direktor Landesklinikum Mauer, sind gewisse, noch nicht geklärte Spielregeln Vorraussetzung, um das Gesetz zu Cannabis zu lockern. Foto: Weinwurm Michael, Weinwurm Michael

Ob Cannabis legal konsumiert werden soll, hängt von den Bestimmungen bei einer Legalisierung beziehungsweise den Regeln bei einem Verbot ab. Alkohol ist seit vielen Jahrzehnten legal, aber wird von unzähligen Gesetzen weiter reguliert. Zigarettenrauchen ist legal, aber die Rahmenbedingungen haben sich in den letzten 50 Jahren deutlich verändert. Es erfolgten Einschränkungen ohne den Status der Legalität zu verändern. Die Strafen bei verbotenen Drogen können von Ermahnung, Verwaltungsstrafe über Haftstrafe bis zur Todesstrafe reichen. Gemäß den internationalen Konventionen sind auch in Österreich viele Drogen verboten. Innerhalb des Verbotsrahmen lassen sich Verbesserungen für drogenkonsumierende Menschen erlangen. Hier ist eine zunehmende Entkriminalisierung, Therapie statt Strafe und die Möglichkeit für gesundheitsbezogenen Maßnahmen zu nennen.

In Folge der weiteren Veränderung der Regulierung von Cannabis tauchen die Forderungen nach Legalisierung auf. Aber keine Legalisierung bevor die Spielregeln geklärt sind: Wer führt die Qualitätskontrollen durch? Welche Cannabinoide darf das Cannabis enthalten und in welcher Konzentration? Wer darf Cannabis produzieren? Wer darf Cannabis in Verkehr bringen? Ist eine Werbung für Cannabisprodukte erlaubt? Gibt es Einschränkungen zeitlich oder örtlich für den Verkauf von Cannabis? Welche Steuern sind zu bezahlen? Welche Ausbildung benötigt man für die Produktion von Cannabis? Welche Ausbildung benötigt man um Cannabis vertreiben zu dürfen?

Das Thema Cannabis und seiner Wirkstoffe als Medikament ist komplett anders zu betrachten und darf mit dieser Diskussion nicht vermengt werden. Die Möglichkeit Cannabis als Medikament nach ärztlicher Verschreibung und Abgabe in der Apotheke, sollte immer bestehen und unterliegt den Zulassungsbestimmungen wie alle anderen Medikamente.

Wie auch immer sich die Regulierung von Cannabis entwickeln wird, bleibt die Forderung nach einem leichten, niederschwelligen Zugang zum suchtmedizinischem System und eine Verbesserung der psychiatrischen Versorgung für Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen bestehen.