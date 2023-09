Sollen sich Menschen ab 70 einem Führerschein-Test unterziehen?

Pro: Peter Jonas, Verkehrspsychologe und Geschäftsführer von Gute Fahrt

Verkehrspsychologe Peter Jonas ist der Ansicht, dass es in der Diskussion nicht darum gehe, Lenkern nur aufgrund ihres Alters den Führerschein zu nehmen. Foto: Privat

Mobilität im Alter ist ein hohes Gut, das gleiche gilt aber auch für die Verkehrssicherheit. Was wir brauchen, ist eine Güterabwägung ohne Ideologie, denn die Unfallstatistik zeigt eindeutigen und dringenden Handlungsbedarf. Nichts tun, wie es in Österreich bei unangenehmen Themen gerne geschieht, ist also keine Option.

In den meisten europäischen Ländern ist ein medizinischer Check ab 70 bereits Standard. Das beliebteste Gegenargument zeigt aber leider, wie demagogisch bei uns die Debatte geführt wird. Es lautet nämlich, dass solche Tests eine „Altersdiskriminierung“ wären. Als ob es darum ginge, Lenkern nur aufgrund ihres Alters den Führerschein zu nehmen. Erst wenn sich zeigen sollte, was bei weitem nicht immer der Fall ist, dass eine Person nicht mehr fahrfähig ist, wird von der Behörde eingegriffen – und zwar unabhängig vom Alter.

Die Forderung, gar nicht hinzusehen und solche Fälle möglichst unentdeckt zu lassen, ist meines Erachtens populistisch. Außerdem geht es gar nicht immer um das Abgeben des Führerscheins. Der Amtsarzt kann das Fahren zeitlich und örtlich einschränken; auf den Wohnort etwa, um Einkäufe zu erledigen; Autobahnen und Nachtfahrten sind jedoch verboten. Es gäbe viele Möglichkeiten, wenn man nur wollte.

Kontra: Herbert Nowohradsky, Landesobmann des NÖ Seniorenbund

Herbert Nowohradsky, Landesobmann der NÖ Senioren plädiert auf Eigenverantwortung und Freiwilligkeit, was die Überprüfung der Fahrtauglichkeit im Alter angeht. Foto: NÖ Senioren

Einen verpflichtenden Führerscheintest ab 70 lehne ich entschieden ab. Diese Vorgangsweise wäre eine klare Diskriminierung der älteren Generation und spricht den Menschen jegliche Eigenverantwortung ab. Diese muss bewahrt werden, und die Freiwilligkeit muss bei solchen Entscheidungen stets im Vordergrund bleiben.

Über 70-Jährige leisten täglich wertvolle Fahrdienste in der Familie, in der Nachbarschaft aber auch in Vereinen. Weiters ist zu bedenken, dass es im ländlichen Raum kein gut ausgebautes Netz des Öffentlichen Verkehrs gibt. Der Vorschlag der EU-Kommission, dass Menschen ab 70 Jahren regelmäßig zur Fahrtauglichkeitsprüfung müssen, geht völlig an der Realität vorbei und kann so nicht bleiben. Gerade Seniorinnen und Senioren sind sehr vorsichtige und bedachte Autofahrer, die jedes Risiko vermeiden. Es dürfen keine neuen Hürden für die älteren Menschen aufgebaut werden.

Die Fahrtauglichkeit eines Einzelnen kann sich außerdem, unabhängig von seinem Lebensalter, jederzeit ändern, warum also nur ab einem bestimmten Lebensalter überprüfen.