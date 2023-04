Sollen Unternehmen die Gehälter ihrer Mitarbeitenden offenlegen?

Werbung

Pro: Birgit Schön, Abteilungsleiterin Frauenpolitik in der Arbeiterkammer Niederösterreich

Birgit Schön ist Abteilungsleiterin der Frauenpolitik in der Arbeiterkammer Niederösterreich. Foto: AK Niederösterreich / Harri Mannsberger, Harri Mannsberger

Schon seit den 1970ern ist in Österreich das Gebot „gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit“ im Gleichbehandlungsgesetz geregelt. In Österreich haben Unternehmen mit mehr als 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alle zwei Jahre einen Einkommensbericht zu legen. Dieser ist allerdings in seiner derzeitigen Form relativ zahnlos. Die Arbeiterkammer fordert daher neben der Ausdehnung der Verpflichtung, einen Einkommensbericht zu legen, eine differenziertere Darstellung der Einkommensbestandteile, eine verpflichtende Veröffentlichung sowie Sanktionen bei Nichtlegung des Einkommensberichts.

Auf europäischer Ebene befindet sich die Richtlinie zur Lohntransparenz derzeit beim Europäischen Parlament, das diese Forderungen aufgreift. Die Einkommen und Einkommensstrukturen müssen transparent gemacht werden, denn nur wer weiß, was die Kollegin oder der Kollege verdient, kann eine mögliche Ungleichbehandlung aufzeigen. Neben der innerbetrieblichen Ungleichbehandlung tragen aber auch die hohe Teilzeitquote von Frauen, meist bedingt durch das fehlende gratis Angebot an Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen, und das niedrige Lohnniveau in den von Frauen dominierten Branchen wie Handel, Pflege und Dienstleistung zum Aufklaffen der Lohnschere bei.

Kontra: Martin Egger, Abteilungsleiter Sozial- und Finanzpolitik in der Wirtschaftskammer Niederösterreich

Martin Egger ist Abteilungsleiter der Sozial- und Finanzpolitik in der Wirtschaftskammer NÖ. Foto: WKNÖ

In Österreich gibt es bereits seit 2011 Regelungen zur Lohntransparenz, die ausgewogen sind und dem Gebot des Datenschutzes sowie der österreichischen Mentalität entsprechen. Es gibt hierzulande keine Tradition der Offenlegung seines Einkommens und die überwiegende Mehrheit der österreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist laut Umfragen dagegen.

Die Annahme eines ungleichen Einkommens in Österreich per se ist außerdem so nicht haltbar. Denn einerseits differenzieren die Gehaltstabellen der Kollektivverträge nicht nach Geschlechtern, andererseits vergleichen Statistiken leider oft Äpfel mit Birnen. Sie rechnen Faktoren wie Alter, Ausbildung, Berufserfahrung oder Branchen nicht heraus. Je mehr relevante Faktoren berücksichtigt werden, umso kleiner wird der Einkommensunterschied.

Tatsache ist aber auch, dass Frauen überproportional in Branchen mit niedrigen Einkommen tätig sind. Unternehmerinnen und Unternehmer aber jetzt strafen zu wollen, ist der falsche Weg. Es geht darum, andere Hebel besser zu nutzen, um die Chancengleichheit am Arbeitsmarkt weiter zu erhöhen: Der Ausbau der flächendeckenden kostenlosen Kinderbetreuungsmöglichkeiten für Erwerbstätige, mehr Vollzeit statt Teilzeit, mehr Ausbildung von Frauen in MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik)-Berufen. Das sind die Themen, die langfristig zum Erfolg führen.