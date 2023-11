Sollte Österreich zukünftig doch auf Atomkraft setzen?

PRO: Thomas Salzer, Präsident der IV-Niederösterreich

Thomas Salzer, Präsident der IV-Niederösterreich Foto: IV NÖ/ Marius Höfinger

Ist Wohlstand ohne CO2-Emissionen möglich? Ja, aber nur mit einem Bekenntnis zum Industriestandort und einer gesicherten und günstigen Energieversorgung. Selbst wenn wir sämtliche Potenziale von Solarenergie, Windkraft, Wasserkraft, Geothermie und Biomasse ausschöpfen, fehlt uns in allen langfristigen Prognosen etwa ein Drittel der benötigten Energie. Nicht einmal im Sommer gibt es derzeit genug Überschuss, um Energie für den Winter zu speichern. Zusätzlich fehlen die technischen Lösungen dafür.

Den fehlenden Bedarf im Winter könnten wir zwar durch fossile Energieträger decken (dann jedoch mit der derzeit verbotenen CO2-Speicherung), aber woher? Russisches Gas kommt nicht infrage, und auch eigene Gasressourcen wie im Weinviertel oder in Oberösterreich möchten wir nicht effizient mittels Bio-Fracking nutzen. Damit bleibt der Import von Atomstrom vorerst die vorrangige Alternative.

Allerdings sollten wir anstelle der Schaffung neuer Abhängigkeiten durch das Floriani-Prinzip ernsthaft in Erwägung ziehen, moderne und sichere Kernkraftwerke zu nutzen. Letztendlich steht die Frage im Raum, wie wir in Österreich langfristig unseren Energiebedarf decken können. Dabei ist es nicht vertretbar, in der Diskussion darüber eine weltweit verwendete Technologie einfach links liegen zu lassen.

Kontra: Thomas Zehetner, Klimasprecher des WWF

Thomas Zehetner, Klimasprecher des WWF Foto: WWF/ Zinner

Nein, Österreich sollte auch in Zukunft keinesfalls auf Atomkraft setzen. Denn auch, wenn manche Atomkraft-Konzerne die Klimakrise aktuell als billige Ausrede benutzen, um Kernenergie als nachhaltig hinzustellen: Atomkraft ist kein Klimaretter. Nicht nur der Betrieb von AKWs verursacht sehr wohl klimaschädliche Schadstoffe. Auch die Lagerung des radioaktiven Mülls, der in einem Atomkraftwerk entsteht, ist CO2-intensiv und nach wie vor ein ungelöstes Problem.

Stattdessen müssen wir unseren Energieverbrauch durch sinnvolle Maßnahmen möglichst schnell reduzieren. Die nächsten Jahre sind dafür entscheidend. Atomkraft ist aber viel zu langsam, denn neue Reaktoren sind erst nach vielen Jahren einsatzbereit. So viel Zeit haben wir nicht.

Was wir allerdings haben, sind viele andere Möglichkeiten. Sie sind weniger gefährlich und bringen viel mehr Nutzen. Besonders Energie aus Wind und Sonne könnte in Österreich noch stärker genutzt werden – ohne dabei auf die Natur und ihren Schutz zu vergessen. Und so schließt sich der Kreis: 2009 ging am historischen Kraftwerk Zwentendorf eine riesige Solaranlage in Betrieb. Von Atomstrahlen zu Sonnenstrahlen – ein Symbol für unsere erneuerbare Energiezukunft.