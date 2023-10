Sollten künftig auch Apothekerinnen und Apotheker impfen?

PRO: Heinz Haberfeld, Präsident der NÖ-Apothekerkammer

Heinz Haberfeld ist Präsident der NÖ-Apothekerkammer und betreibt eine Apotheke in Baden. Foto: Erich Marschik

In 14 europäischen Ländern werden Impfungen von der Apothekerschaft bereits angeboten. Es gibt in Österreich 2.000 Kolleginnen und Kollegen, die eine spezielle Ausbildung nach internationalem Standard haben, was das Impfen anbelangt.

Die Apothekerinnen und Apotheker beschäftigen sich bereits seit vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, mit dem Thema Impfungen. Es gibt eine gemeinsame Fortbildung von Ärzten und Apothekern, bei der sich beide Berufsgruppen über die neusten Entwicklungen zum Thema Impfen informieren.

Bei einigen Erkrankungen haben wir Defizite, was die Durchimpfungsrate anbelangt. Das betrifft etwa die Masern-, die Keuchhusten- oder die FSME-Impfung. Zwar kommen die Apotheken nicht für alle Impfungen in Frage - so etwa bei den Kinderimpfungen. Aber was wir uns vorstellen können, ist das Anbieten einer FSME- oder der Grippeimpfung. Die Kompetenzen und das Wissen sind sicherlich da, was derzeit fehlt ist der Auftrag des Gesetzgebers.

KONTRA: Max Wudy, Vizepräsident der NÖ-Ärztekammer

Max Wudy. Foto: Bernhard Noll

Ich sehe keine Notwendigkeit dafür, dass die Apotheken impfen. Es gibt meiner Meinung nach keinen Bedarf und es zeichnet sich außerdem kein Mangel ab. Wir haben einen gut aufgestellten niedergelassenen Bereich, in dem die Impfungen seit Jahrzehnten zuverlässig durchgeführt werden.

Das große Problem ist natürlich teilweise die Finanzierung. Wenn man einen genaueren Blick auf manche Impfstoffe wirft, die beispielsweise 300 Euro kosten, dann stellt sich die Frage, ob das für die Patientinnen und Patienten überhaupt leistbar ist.

Ich glaube hier könnte man viel mehr erreichen, wenn man die Kosten über ein soziales, solidarisches Gesundheitssystem finanziert. Damit würde die Durchimpfungsrate schlussendlich deutlich steigen.