FPÖ will genauere Herkunftskennzeichnung für Honig

Werbung

Nicht überall, wo Honig draufsteht, ist auch Honig drinnen. Eine von der Europäischen Kommission beauftragte Untersuchung zeigte kürzlich, dass in importiertem Honig oftmals billigerer Zuckersirup beigemischt ist. Das nimmt die FPÖ zum Anlass, um eine genauere Herkunftskennzeichnung von Honig zu fordern.

„Die Bezeichnung ‚Honig aus EU- und Nicht-EU-Ländern‘ sagt aus, dass in der Packung Honig aus der ganzen Welt sein könnte und ist damit vollkommen sinnlos“, meint der freiheitliche Agrar-Sprecher Peter Schmiedlechner. Die Herkunftsländer und der Anteil des Honigs aus den einzelnen Ländern seien dem Konsumenten nicht bekannt. „Dazu kommt noch, dass der Honig bei Diskontern als ‚in Österreich hergestellt‘ bezeichnet wird, egal woher er kommt. Zum Beispiel handelt es sich um Honig aus EU- und Nicht-EU-Ländern, der in Österreich abgefüllt wurde. Das reicht, um den Honig als österreichisches Produkt darzustellen“, kritisierte er.

Schmiedlechner erklärt weiter, dass in Ländern wie China Honig industriell getrocknet und etwa mit Reissirup „gestreckt“ werde. Für die Konsumentinnen und Konsumenten sei das schwer erkennbar. Er spricht sich dafür aus, dass Honig nur als „hergestellt in Österreich“ gekennzeichnet sein dürfe, wenn alle Produktionsstufen in Österreich stattgefunden haben“. Ein FPÖ-Antrag im Nationalrat wurde dazu vertagt.