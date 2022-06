Corona-Paket: Investitionen von 610 Millionen Euro in NÖ ausgelöst

Werbung

Die Städte und Gemeinden sind in Österreich die größten Investoren. Gerade diese Investitionstätigkeit geriet durch die Corona-Pandemie aber in Gefahr: Den Kommunen fehlte durch den Entfall von Steuer- und Abgabeneinnahmen auf der einen Seite sowie deutlich höhere Kosten durch Test-Aktionen und Co. auf der anderen Seite der finanzielle Spielraum für neue Projekte.

Dort setzt das Kommunale Investitionsprogramm an. Eine Milliarde Euro stellt der Bund bis Ende 2022 zur Verfügung, um Städte und Gemeinden bei ihren Investitionen zu unterstützen - weitere 775 Millionen Euro verbesserten die Liquidität. Dazu kamen noch 750 Millionen Euro für die Länder im Rahmen der Krankenanstaltenfinanzierung, die den Gemeinde durch geringere Kostenbeiträge zu Gute kamen.

Von der veranschlagten einen Milliarde Euro wurden von Juli 2020 bis April 2022 bereits 863 Millionen Euro an 1.933 Gemeinden sowie Gemeindeverbände ausbezahlt. Dadurch ausgelöst wurden Gesamtinvestitionen in der Höhe von 3,3 Milliarden Euro.

Ein gutes Fünftel der Förderung ging an die 573 Städte und Gemeinden in Niederösterreich: 154 Millionen Euro an Zweckzuschüssen wurden hier ausbezahlt. Investiert konnten dadurch insgesamt 610 Millionen Euro werden. Finanziert wurden damit unter anderem die Instandhaltung und Sanierung unter anderem für Kinderbetreuungseinrichtungen, Pflichtschulen, anderen kommunalen Gebäuden und Gebäuden von Rettungsorganisationen sowie die Errichtung von PV-Anlagen, Rad- und Fußwegen sowie energiesparenden Straßenbeleuchtungen.

"Mit ihren Investitionen vor Ort sichern unsere Gemeinden unzählige Arbeitsplätze in ganz Österreich. Sie sind Konjunkturmotoren, Arbeitgeber und unerlässlicher Partner. Der Bund hat daher den Gemeinden finanziell geholfen um sie bestmöglich bei ihren Vorhaben zu unterstützen. Das bedeutet neben den notwendigen finanziellen Mitteln auch ein gewisses Maß an Planungssicherheit", freut sich Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). Das Kommunale Investitionsprogramm läuft noch bis Jahresende.