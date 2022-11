SPÖ präsentierte 10-Punkte-Programm für leistbares Wohnen

Werbung

Die Wohnbeihilfe reformieren sowie Grund sparen und leistbarer machen - das sind aus Sicht der SPÖ NÖ die zwei drängendsten Themen im Bereich Wohnen. Nach wochenlanger Ankündigung präsentierten SPÖ-Landesparteiobmann Franz Schnabl und Klubobmann-Stellvertreter Christian Samwald in einem sanierungsbedürftigen Haus in St. Pölten das 10-Punkte-Wohnprogramm der SPÖ. Wie schon über das Pflege- und das Kinderbetreuungsprogramm will die zweitstärkste Fraktion im Landtag darüber nun mit den anderen Parteien diskutieren. Ihr Ziel ist es, die Ideen noch in der aktuellen Periode, in der Dezember-Sitzung, im Landtag einzubringen.

SPÖ ist wie FPÖ für allgemeine Wohnbeihilfe

Das Programm beinhaltet eine Vielzahl von Ideen, viele davon müsse man prüfen, heißt es in dem Programm. Was die Wohnbeihilfe betrifft, sind Schnabl die unterschiedlichen Modelle der Subjektförderung ein Dorn im Auge. Unterschieden wird hier zwischen Wohnbeihilfe, Wohnzuschuss und Wohnzuschuss NEU. Aus dem Büro von Wohnbau-Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP) heißt es dazu, dass die Subjektförderungen historisch an den gegebenen Anforderungen gewachsen und daher mehrfach adaptiert worden seien.

In einem stark sanierungsbedürftigen Haus präsentierten Franz Schnabl und Christian Samwald das Wohnprogramm der SPÖ. Geht es nach ihnen, sollten Sanierungen von bestehenden Gebäuden stärker unterstützt werden. Foto: Lisa Röhrer

Um in bestimmten Fällen eine Schlechterstellung der Fördernehmer zu vermeiden, seien alte Förderschienen beibehalten worden. Die SPÖ will eine Zusammenlegung der unterschiedlichen Förderschienen und künftig auch Energie-Kosten dabei berücksichtigen. Wie schon die FPÖ spricht sich die SPÖ zudem dafür aus, die Einführung einer allgemeinen Wohnbeihilfe zu prüfen. Zurzeit steht die nur Menschen zu, die in aus Wohnbaugeldern finanzierten Bauten, meist Genossenschaftswohnungen, leben.

Im zweiten Bereich, der sich um den sorgsamen Umgang mit Grund und Boden, aber auch die Leistbarkeit dessen dreht, braucht es aus Sicht der SPÖ vor allem neue Instrumente in der Raumordnung. Es gebe eine "Vielzahl von Möglichkeiten zur Mobilisierung und Vergünstigung von Bauland" wie Vorbehaltsflächen für geförderten Wohnbau und Baulandsumlegung, heißt es. Bei Umwidmungen soll zudem ein verpflichtender Anteil für den gemeinnützigen Wohnbau zur Verfügung stehen. Um das Horten von Bauland zu verhindern, sprechen sich die Roten wiederholt für eine Infrastrukturabgabe aus.

Baurechtsaktion soll ausgeweitet werden

Eine Möglichkeit, um Bauen leistbar zu halten, sind laut Samwald Baurechtsgründe. Durch dieses Modell können Menschen Häuser bauen, ohne Eigentümer des Grundes zu sein. "Eine Ausweitung der Baurechtsaktion auf den großvolumigen Wohnbau sollte in Erwägung gezogen werden", heißt es im Wohnbauprogramm der SPÖ.

Noch etwas vage bleibt die Partei auch in anderen der zehn Punkte ihres Wohn-Programms. So heißt es darin etwa, dass einkommensschwache Personen bei der Vergabe günstiger Wohnungen bevorzugt werden sollen. Die Wohnungsvergabe soll dafür evaluiert werden.