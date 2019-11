Die Entspannung am Arbeitsmarkt, die sich in den vergangenen Jahren ergab, sieht SPNÖ-Chef Franz Schnabl nicht mehr. "Die Arbeitslosigkeit sinkt, aber nicht alle profitieren gleichermaßen davon", ist der Sozialdemokrat überzeugt. Besonders schlechte Karten haben ältere Arbeitslose und Frauen: "Bei jobsuchenden Frauen über 50 gab es zuletzt um 5,2 Prozent mehr Arbeitslose, während die Arbeitslosenzahlen in allen anderen Altersgruppen im Sinken begriffen ist", verdeutlicht er. Für Schnabl braucht es deshalb dringend Maßnahmen.

Der SPNÖ-Chef fordert deshalb die Wiedereinführung der Aktion 20.000. „Die hat Schwarz-Blau einfach abgedreht, Ergebnisse einer begleitenden Evaluierung wurden nie veröffentlicht – erste Zwischenberichte des Pilotprojektes zeichneten allerdings ein sehr positives Bild. Die Kosten waren denkbar gering“, ist der Sozialdemokrat überzeugt. Ursprünglich sollten mit der Aktion 20.000 geförderte und kollektivverträglich bezahlte Arbeitsplätze für Langzeitarbeitslose geschaffen werden. Die gerade im Nationalrat beschlossenen zusätzlichen Mittel zur Unterstützung Langzeitarbeitsloser über 50 bringen nun eine neue Chance, hofft Schnabl.

"GemA50+ ist zu wenig"

Die zweite Aktion für den Wiedereinstieg in den Beruf GemA50+ reicht für den Sozialdemokraten nicht aus. Dabei werden Arbeitslose für befristete Jobs vermittelt. Er erwarte sich deshalb, dass das Land und das AMS nicht nur die Plätze beim Projekt „GemA50+“ aufstocken, sondern dass die Befristung von derzeit vier Monaten ausgeweitet wird: "Das ist eine Investition, die einerseits den Menschen eine neue Perspektive eröffnet und die sich auch langfristig für die Gesellschaft rechnet.“

Schnabl fordert auch die Schaffung von Green Jobs

Eine zweite notwendige Maßnahme für den Arbeitsmarkt ist aus Schnabls Sicht die Schaffung von Green Jobs, also Arbeitsplätzen im Umweltsektor. „Gerechtigkeit für Klima und Menschen müssen Hand in Hand gehen. Der Staat hat die Verantwortung dafür, Investitionen zu tätigen – wir brauchen nicht nur ‚grüne‘ Gesetze, sondern ein neues, grünes Wirtschaftssystem.“ Dazu gehören für Schnabl und die SPNÖ die Förderung des Arbeitsmarktes bzw. garantierte Arbeitsplätze, genauso wie das 365-Euro-Jahresticket einhergehend mit einer Attraktivierung und einem Ausbau der Öffis, damit diese leistbar für alle werden.