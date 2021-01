Grabkerzen flimmerten wenige Stunden nach dem nächtlichen Polizei-Einsatz in Wien in Sichtweite der ÖVP-Zentrale in St. Pölten. Eine Gruppe von St. Pöltnerinnen und St. Pöltnern wollte damit spontan ihre Wut und Trauer über die nächtliche Abschiebung von zwei georgisch-österreichischen Mädchen ausdrücken.

Viel debattiert wurde in den vergangenen Tagen über die 12-jährige Tina. Die Wiener Gymnasiastin fand die Unterstützung von Lehrern und Mitschülern, die gegen die Abschiebung des Mädchens und deren Familie mobil machten und eine Petition starteten. Am Mittwochabend, an dem das Mädchen aus dem Land gebracht wurde, gab es vor dem Schubhaftzentrum in Wien massive Proteste. Für Aufsehen sorgt außerdem das Schicksal einer Familie aus Eichgraben (Bezirk St. Pölten): Eine alleinerziehende Mutter und ihre drei Kinder sollen ebenfalls abgeschoben werden (die NÖN berichtete https://www.noen.at/neulengbach/eichgraben-aufregung-um-abschiebung-proteste-geplant-eichgraben-protest-abschiebung-fluechtlingsfamilie-florian-klenk-georg-ockermueller-print-245938156). Im Innenministerium von Karl Nehammer (ÖVP) verweist man im Fall des Wiener Mädchens darauf, dass mehrere höchstgerichtliche Entscheide vorliegen, die eine Außerlandesbringung vorsehen.

Protest mit Grabkerzen vor der Zentrale der Landes-ÖVP. privat

Als Reaktion darauf riefen die "St. Pöltner Gutmenschen" via Facebook zur Aktion vor der Zentrale der niederösterreichischen Volkspartei auf. Bei dem Lichtermeer dabei war Schauspielerin Veronika Polly: "Diese Aktion hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Im Sinne der Menschlichkeit war es mir ein Bedürfnis zu zeigen, dass nicht alle Österreicher mit der Linie der Regierung in diesem Punkt einverstanden sind. Wenn gegen Jugendliche die WEGA und Hundestaffeln eingesetzt werden - wo soll das denn enden?"

Entfacht ist über die Abschiebung der drei Kinder auch in Niederösterreich eine politische Diskussion. Für Grünen-NÖ-Landessprecherin Helga Krismer passen die Fotos trauriger Kinderaugen, weil sie abgeschoben werden, nicht in das Bild des Bundesregierungsmottos „das Beste aus beiden Welten“. Krismer fordert, dass humanitäres Bleiberecht wieder Länderkompetenz werde, weil "Menschen keine Akten in Wien sind, sondern Gesichter in den Gemeinden“. Aus der Landeszentrale der ÖVP, vor der die Lichter mittlerweile wieder verschwunden sind, heißt es, dass man "für beide Seiten Verständnis" habe - "die menschliche Perspektive, aber auch dafür, dass Recht und Gesetz eingehalten werden müssen."

In Eichgraben ist am Sonntag noch eine Aktion geplant

In Eichgraben ist für Sevinj am Sonntag zwischen 10 und 11 Uhr eine Solidaritätskundgebung geplant. Sissi Hammerl von „Mosaik Eichgraben“ hat die Veranstaltung offiziell angemeldet. Polizei wird vor Ort sein. Bürgermeister, alle Mitglieder des Gemeinderates sowie beide Pfarrer wurden eingeladen. Auch „Willkommen Mensch Maria Anzbach“ will zu dem Fall Stellung beziehen, genau wie Falter-Chefredakteur Florian Klenk.