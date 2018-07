Wegen übler Nachrede und Kreditschädigung hätte sich Hermann Radler, Leiter der drei im März geschlossenen Jugendheime des privaten Trägers „Therapeutische Gemeinschaft“ (TG) vor Gericht verantworten sollen. Eine dem TG nahestehende Initiative hatte den politisch Verantwortlichen unter anderem Amtsmissbrauch vorgeworfen. Doch der Kläger, Landesrat Franz Schnabl, zog zurück, der Prozess fand nicht statt.

Begonnen hatte der Zwist zwischen TG und Schnabl im Herbst 2017, nachdem ehemalige TG-Mitarbeiter und -Insassen Missstände in den Heimen beklagt hatten. Landesrat Schnabl bestellte im Dezember eine Sonderkommission, die bis März 2018 einen 250-seitigen Bericht verfasste, der an die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt übermittelt wurde. Für die Öffentlichkeit ist er unter Verschluss – aus Datenschutzgründen, wie es heißt. Auf politischer Ebene bringen die 245.000 Euro, die der Bericht kostet, Schnabl in Bedrängnis, denn über diese Höhe hätte der Landtag entscheiden müssen. In seiner letzten Sitzung wurde „wegen noch nachzureichender Unterlagen der Beschluss in der Landesregierung verschoben“, heißt es aus Schnabls Büro. Der Landesrat ist aktuell im Urlaub.

"Sachlich bleibt da nicht viel übrig"

Hermann Radler, Leiter der TG, konnte die NÖN erreichen. Die Einrichtung sei mittlerweile insolvent, bedauert Radler, 50 Betreuer sind ihre Jobs los.

Bis die Angelegenheit juristisch ausgestanden ist, will Radler weitermachen. Strafrechtlich bekämpft er den Bericht der Soko. Beim Landesverwaltungsgericht geht die TG gegen die Schließungsbescheide des Landes vor. Radler wird unter anderem vorgeworfen, er hätte zu hohe Betreuungs-Tagsätze verrechnet und dafür zu wenig Qualität geboten. Das versteht er nicht, denn private Einrichtungen bekämen erst Geld vom Land, wenn ein detailliertes Konzept vorliege. „Sachlich bleibt da nicht viel übrig“, sagt Radler.