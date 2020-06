Es ist ein schon länger geplanter und langfristiger Umstrukturierungsprozess, der in der Vorwoche in der Diözese St. Pölten eingeläutet wurde. Dessen Ziel ist klar definiert: „Es soll die Wirtschaftlichkeit der Diözese sichergestellt werden“, heißt es.

Im Mittelpunkt dabei steht die Verwaltung, die – begleitet von einer externen Unternehmensberatungsagentur – auf neue Beine gestellt wird. Eine Veränderung der Pfarrstruktur, wie das in anderen Diözesen der Fall ist, ist nicht geplant. Bei der Auftaktveranstaltung am Mittwoch nach Pfingsten wurde allen Dienststellenleitern der Diözese die Ausgangssituation und ein erster Fahrplan präsentiert.

„Um die Zukunftsfähigkeit der Diözese St. Pölten sicherzustellen und den gegenwärtigen sowie bevorstehenden Herausforderungen erfolgreich zu begegnen, soll dieser strategische Veränderungsprozess beginnen“, erklärt Bischof Alois Schwarz zum Start. In einem Brief an die Mitarbeiter betonte er, dass in seinen zwei Jahren des Wirkens „Vieles auf den Weg“ gebracht wurde. Die zwei Jahre hätten aber auch gezeigt, dass die Organisation dort Stärkung brauche, „wo es strukturell und organisatorisch mehr Kraft erfordert, um im Dienst an den Menschen im Hier und Jetzt wirken zu können.“

Auf Nachfrage heißt es aus der Diözese, dass es im Zuge des Organisationsentwicklungsprozesses keine Kündigungen geben werde. Eine Personalreduktion soll über Nicht-Nachbesetzungen bei Pensionierungen erfolgen.