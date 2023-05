Aufatmen nach der Matura: „Mathe war durchaus machbar“

Seit Montag legen rund 7.400 Schülerinnen und Schüler in Niederösterreich ihre Matura ab. Heute, Mittwoch, stand das von vielen Jugendlichen gefürchtete Fach Mathematik auf dem Prüfungsplan. Die großen Befürchtungen im Voraus seien aber unnötig gewesen, betonen Mitglieder der Landesschülervertretung nach Gesprächen mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern.

„Mathe war durchaus fair und machbar“, sagt AHS-Landesschulsprecher Marco Gayer, der selbst heuer in Wiener Neustadt maturiert. Er berichtet, dass die Beispiele vom Muster her jenen des Vorjahres entsprochen haben. „Die Ängste, dass viele, aufgrund der in der Corona-Zeit entstandenen Lücken, die Prüfungen nicht schaffen, haben sich nicht bewahrheitet“, ist Gayer schon jetzt überzeugt. Er rechnet mit ähnlichen Ergebnissen wie im Vorjahr. Da fiel Mathematik sehr gut aus: 99,1 Prozent der niederösterreichischen Gymnasiastinnen und Gymnasiasten haben bestanden. In den BHS waren es 97,9 Prozent. „Anspruchsvoller“ sei hingegen Latein gewesen, berichtet Gayer von den Erfahrungen seiner Mitschülerinnen und Mitschüler. Damit hat der Prüfungsreigen am Montag begonnen.

„In der Corona-Zeit sind Lücken entstanden“

Auch Nico Figerl, ebenfalls Mitglied der Landesschülervertretung, zeigt sich nach den ersten Prüfungstagen zufrieden. Mathematik haben seine Mitschülerinnen und Mitschüler und er auch an den BHS als nicht allzu anspruchsvoll wahrgenommen. Rechnungswesen, ein Fach, in dem es keine Zentralmatura gibt, sei an seiner Schule hingegen für viele Schülerinnen und Schüler schwieriger gewesen. „Da sind in der Corona-Zeit Lücken entstanden, die wir noch nicht wieder schließen konnten“, berichtet Figerl, der an der HLF Krems seine Matura ablegt.

Weiter geht der Prüfungsreigen am Freitag mit Deutsch. Bis 11. Mai folgen dann noch die Prüfungen in den lebenden Fremdsprachen. Englisch steht am 9. Mai auf dem Prüfungsplan.