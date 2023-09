AMS-Sondertopf für Flüchtlinge: Kein Verständnis bei FPÖ

Wenn schon mehr Geld in Ausbildungen gesteckt werden soll, „dann für die eigene Bevölkerung“. Bedingt durch die Corona-Lockdowns gebe es „genug Förderbedarf - besonders bei Jugendlichen“, heißt es von Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ).

Um Flüchtlinge am heimischen Arbeitsmarkt besser integrieren zu können, wünscht sich AMS-Chef Johannes Kopf ein Sonderbudget in Höhe von 50 bis 100 Millionen Euro - die NÖN berichtete. Deutschkurse allein seien vor allem für Junge nicht ausreichend, so Kopf.

Trotz sich eintrübender Wirtschaftsprognosen plane der Bund empfindliche Kürzungen im AMS-Budget. Dadurch fehle Geld für qualifizierte AMS-Maßnahmen, die tatsächlich einen Mehrwert für die Betroffenen bringen würden. „Ich denke hier an nachhaltige Beschäftigungsprojekte in Niederösterreich, die wir gemeinsam mit dem AMS NÖ finanzieren“, betonte Rosenkranz am Dienstag in einer Aussendung.

Es sei auch zu bezweifeln, dass der Sondertopf überhaupt ein Ergebnis bringen werde, zweifelte die Landesrätin generell an der Sinnhaftigkeit der Wünsche aus dem AMS. So befänden sich von den Einwanderern der Jahre 2015/2016 noch immer etwa zwei Drittel im Sozialsystem - „und das trotz Fördermaßnahmen in Hülle und Fülle“.