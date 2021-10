Landesrat Waldhäusl kritisiert Nehammer wegen hoher Asylzahlen

Niederösterreichs Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) hat auf Grundlage von Asylzahlen Kritik an Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) geübt. Dessen Grenzschutz sei ein "Rohkrepierer", die "angeblich geschlossene Westbalkan-Route" zudem "offen wie ein Scheunentor", hielt der Freiheitliche am Dienstag in einer Aussendung fest.

APA / NÖN.at Erstellt am 12. Oktober 2021 | 12:16