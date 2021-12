Schleritzko: "Radfahren ist Ganzjahresprogramm"

Radfahren soll nicht nur ein Schönwetterthema, sondern Ganzjahresprogramm sein. Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) gab deswegen gemeinsam mit Geschäftsführerin von Radland-NÖ Susanna Hauptmann eine Pressekonferenz mit Informationen zur Rad- und Fußgängermobilität im Jahr 2021 und einem Ausblick für 2022.

Die Aktion ‚NÖ radelt‘ erreichte in diesem Jahr mit über 4.300 Teilnehmenden, die rund 3,3 Millionen Kilometer zurücklegten, einen Höchststand. 22 Prozent mehr Ausleihungen gab es auch beim Fahrradverleiher Nextbike, der an 20 Stationen in Niederösterreich Räder für den kurzfristigen Gebrauch zur Verfügung stellt.

40 Prozent der Auto-Wege sind unter 5 Kilometer

Die in diesem Jahr von der Energie- und Umweltagentur Niederösterreich (eNu) ausgegliederte Initiative Radland NÖ soll bewirken, "dass das Radfahren und das Zufußgehen auf gleicher Ebene mit den Kraftfahrzeugen und den öffentlichen Verkehrsmitteln steht", erklärt Schleritzko. Niederösterreich besitze großes Potenzial, etwa 40 Prozent der mit dem Auto zurückgelegten Wege sind unter fünf Kilometer und somit geeignet für den Umstieg auf das Fahrrad. 2022 soll Radland NÖ alle Fahrradkurse und Workshops abwickeln.

Angeboten werden Kurse für Fahrräder und E-Bikes, sowie für alle Altersgruppen, von Kindern bis zu Seniorinnen und Senioren. "Jeder kann mitmachen und die Umwelt entlasten und dabei sich selber auch etwas Gutes tun", sagt Hauptmann. Auch die Aktion nextbike wird ausgebaut, geplant ist die Anschaffung von 150 neuen Fahrrädern.

"Radfahr-Städte" werden zertifiziert

Eine Zertifizierung ist für Bezirkshauptstädte sowie Gemeinden mit über 10.000 Einwohnern geplant, bewertet werden die Radinfrastruktur, Konzepte zur Unterstützung der aktiven Mobilität und der Stellenwert des Radfahrens in der Gemeinde beziehungsweise in der Stadt. Bis zu fünf Sterne können die Kommunen erreichen.

Weitere Infos