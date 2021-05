2,4 Millionen Kilometer legen die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher aktuell pro Tag mit dem Rad zurück; 50 Millionen Kilometer mit dem Auto. Insgesamt erledigen die Landsleute 22 Prozent ihrer Wege mit der eigenen Muskelkraft - also mit dem Bike oder zu Fuß. Dieser Wert soll in den kommenden zehn Jahren auf 44 Prozent verdoppelt werden.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (beide ÖVP) gaben als Ziel aus, das Alltagsradeln in Niederösterreich noch stärker zu etablieren. Der Weg zum Bäcker, in die Schule oder ins Büro sollen künftig also häufiger mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Vorbild sind die Städte Amsterdam und Kopenhagen, die mehr Fahrräder als Einwohner haben sollen. Was dort im urbanen Bereich längst Normalität ist, soll in Niederösterreich sogar am Land gelingen. Laut Mikl-Leitner sei das dank E-Bikes selbst in hügeligeren Gegenden möglich.

"Bei uns brennen zukünftig die Wadeln", sagt Landesrat Ludwig Schleritzko. Mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (Mitte) und der neuen Radland-Geschäftsführerin Susanna Hauptmann präsentierte er neue Ziele für das Alltagsradeln.

Damit sich mehr Niederösterreicher aufs Radl schwingen, soll an der Infrastruktur, aber auch der Motivation gearbeitet werden. Einerseits gibt es dafür eine neue Förderung. Das Land übernimmt, wie berichtet, 60 bis 80 Prozent der Kosten für Gemeinden bei der Errichtung von Radwegen. In zehn "Potenzialregionen" (Liste siehe unten) soll nun außerdem mit der Planung von Rad-Basisnetzen begonnen werden, kündigte Schleritzko an (Liste siehe unten).

NÖ bekommt "Fahrradhauptstädte"

Außerdem sind zahlreiche Wettbewerbe und Auszeichnungen geplant, um Landsleute und Gemeinden zum Radln zu motivieren. So soll künftig etwa die „fahrradfreundlichsten Gemeinde“ einen Wanderpokal erhalten. Darüber hinaus werden „Fahrradhauptstädte“, also alle Bezirkshauptstädte sowie Städte mit mehr als 10.000 Einwohnern, für ihre Initiativen und die Radinfrastruktur von einer Fachjury bewertet und mit bis zu fünf Sternen ausgezeichnet. Denn: Mehr Radfahren bedeutet mehr Klimafreundlichkeit und bessere Gesundheit, betont Mikl-Leitner.

Das Land hat eine neue Radfahrbeauftragte

Verantwortlich ist für die Umsetzung der Rad-Strategie die Radland NÖ Gesellschaft. An der Spitze steht dort die neue Radfahrbeauftragte Susanna Hauptmann. "Wir wollen in erster Linie Gemeinden unterstützen und dann mit Partnern aus der Gesellschaft die Aufmerksamkeit für Themen rund ums Radfahren und zu Fuß gehen steigern und so unsere Landsleute motivieren, vermehrt das Rad zu nutzen und zu Fuß zu gehen", sagt die neue Rad-Beauftragte.

Hier sollen Planungen für den Ausbau des Radbasis-Netzes starten:

• St.Pölten

• Krems Süd

• Krems Nord

• Purkersdorf

• Korneuburg

• Mödling Südwest

• Hollabrunn

• Horn

• Scheibbs

• Wiener Neustadt West