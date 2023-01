Radverkehr in NÖ soll weiter ausgebaut werden

Werbung

40 Prozent der Wege, die mit dem Pkw zurückgelegt werden, sind kürzer als fünf Kilometer. Genau diese Wege wären ideal durch das Fahrrad zu ersetzen. Deswegen will das Land Niederösterreich das Radangebot erweitern. 2021 und 2022 wurden insgesamt 143 neue Radwege gebaut. Dieser Weg soll auch im aktuellen Jahr fortgesetzt werden, erklärte Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) im Rahmen einer Pressekonferenz. In den kommenden Monaten sollen dafür insgesamt 20 Millionen Euro – zehn Millionen vom Land und zehn Millionen von den Gemeinden – investiert werden.

Mit diesem Geld sollen unter anderem mehrere Radschnellverbindungen im Wiener Umland realisiert werden. Das sind Radwege, die möglichst kreuzungsarm, mehrere Gemeinden miteinander verbinden. Eine dieser Straßen soll von Stockerau über Korneuburg und Bisamberg bis nach Wien reichen.

Mehr und neuere “Nextbikes”

Auch die Leihradflotte “Nextbike” soll dieses Jahr neu aufgestellt werden. So werden die bestehenden Räder zu sogenannten “Smartbikes” umgerüstet. Im Zuge dessen werden 300 Räder aussortiert, die dann Unternehmen, Schulen oder staatlichen Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden. Die aussortierten Räder werden durch 370 smarte Fahrräder ersetzt. So erhöht sich die Gesamtzahl der “Nextbikes” von 980 auf 1.050. Dafür investiert das Land rund 330.000 Euro.

Damit soll auf die steigende Nachfrage reagiert werden. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 47 Prozent mehr Leihräder ausgeborgt als 2021. Mit den rund 83.000 “Nextbikes”-Fahrten konnten im Vorjahr knapp 55,2 Tonnen CO2 eingespart werden. Susanne Hauptmann, Geschäftsführerin von Radland NÖ, zeigt sich begeistert: „Das macht deutlich, welchen wichtigen Beitrag Nextbike leisten kann, wenn es darum geht, kurze Wege innerorts aktiv zurückzulegen“. Damit das Angebot attraktiver wird, wurden jetzt auch die Tarife in ganz Niederösterreich vereinheitlicht. So bekommt man nun in jeder Gemeinde die erste halbe Stunde jeder Fahrt kostenlos – die wird vom Land NÖ übernommen.

In St. Pölten und Wiener Neustadt übernehmen außerdem die Gemeinden die zweite halbe Stunde, wodurch man dort insgesamt eine Stunde am Stück kostenlos mit den “Nextbikes” unterwegs sein kann. Weitere Vergünstigungen sollen in Zusammenarbeit mit Partnern wie VOR, ÖAMTC oder den ÖBB möglich sein. In den Gemeinden Gänserndorf, Stockerau und Kirchberg am Wagram wird es ab diesem Jahr auch ein Angebot an E-Scootern geben. Damit soll das Angebot an nachhaltigen Optionen für kurze Wege weiter vergrößert werden.

Website gibt aktuellen Stand zu Radweg-Projekten

Seit Montag ist auch eine Website online, auf der man in einer Karte eine Übersicht bekommt, wo die neuen Radwege entstehen sollen. Dort kann man dann auch den aktuellen Stand der Bauarbeiten verfolgen.

Landesrat Schleritzko lobte die Zusammenarbeit mit den Gemeinden beim Ausbau der Radinfrastruktur. Gleichzeitig kritisierte er den Bund und wünschte sich von der Bundesebene “mehr Engagement”, beispielsweise durch Förderungen.

Hier geht es zur Karte mit den laufenden Radweg-Projekten: radland.at/radwegfoerderung/