In Wiener Neustadt hat am vergangenen Wochenende nur 15 Prozent der Bevölkerung an den Massentests teilgenommen – gegenüber einem NÖ-Durchschnitt von rund 38 Prozent. Der Bürgermeister, Klaus Schneeberger, begründet dies mit „der Zusammensetzung in der Stadt“. Im Gespräch mit dem ORF NÖ sagt er: „Wir haben einen riesengroßen Migrationsanteil und leider sind die Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund spärlich da, sich entsprechend testen zu lassen“.

Diese Aussage löste eine Welle an Rassismusvorwürfen aus, die mit der fehlenden Verifizierbarkeit Schneebergers Behauptung zusammenhängt. Den Behörden liegen keinerlei Daten über die Getesteten im Hinblick auf Nationalität oder Migrationshintergrund vor. Aufgrund von Datenschutz seien laut Sprecher von Notruf-Niederösterreich bei den Massentests nur wenige Informationen erhoben worden.

Im Gespräch mit dem „Standard“ rechtfertigt Schneeberger seine Aussage damit, dass sie auf permanenter Beobachtung an einzelnen Standorten durch Mitarbeiter beruhe. Außerdem würden Teststandorte in Stadtvierteln mit höherem Migrationsanteil die wenigsten Testungen aufweisen.

Die niederösterreichische Migrationsforscherin Gudrun Biffl bezeichnet die Aussage Schneebergers als „anekdotische Feststellung, die spalterisch wirkt“. NÖ hat mit rund 38 Prozent die höchste Testquote in Österreich, bei einem durchschnittlichen Migrationsanteil von 15,5 Prozent. Kärnten hingegen hat einen geringeren Migrationsanteil von 13,7 Prozent und gleichzeitig eine deutlich geringere Testquote als NÖ, nämlich rund 19 Prozent. Ein direkter Zusammenhang zwischen Migrationsanteil und Coronatest-Freudigkeit könne also nicht hergestellt werden.

Biffl betont, dass es vielmehr darauf ankommt wie man mit der Bevölkerung und den einzelnen Gruppen kommuniziert und wie und ob man sie einbindet. Info-Kampagnen und mehrsprachige Plakate würden offenbar nicht reichen. „Eine Möglichkeit wäre ‚Peer-to-Peer Gesundheitslotsen‘ einzusetzen, also Vertrauenspersonen von Communities, die kulturspezifisch über die gesundheitlichen Gefahren, die von Corona für sie und ihre Mitmenschen ausgehen, informieren“.