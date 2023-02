Niederösterreichische Gemeindeordnung erstmals gesammelt in einem Buch

Werbung

Einer der Autoren des Bandes zur Gemeindeordnung, Johannes Schmid, war selbst viele Jahre als Jurist für die Stadtgemeinde Deutsch-Wagram tätig. “Du bist jetzt unser Jurist für Alles”, habe man ihm damals 1996 bei seinem Dienstantritt erklärt. Er habe dann schnell merken müssen, was das für eine Herausforderung sei. Gerade auch, weil viele der rechtlichen Bestimmungen, die die Gemeinden betreffen, gar nicht so leicht zu finden gewesen seien. Sie waren damals verteilt in verschiedenen alten Gesetzbüchern oder schriftlichen Anhängen zu finden — wenn überhaupt.

von links.: Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger, Erkan Osmanövio & Stefan Gartler, beide Leykam Verlag, der Kremser Bürgermeister Reinhard Resch, und die Autoren Wolfgang Domian und Johannes Schmid (der dritte Autor, Walter Nerath, war krankheitsbedingt verhindert) Foto: Max Ryba

An dieser Situation hat sich auch heute noch nicht viel geändert, wie sein Mitautor Wolfgang Domian bestätigt. Domian war selbst lange Stadtamtsdirektor in Leoben. Auch heute noch müsste man zu Verhandlungen immer viele verschiedene Werke mitschleppen. Und da soll ihr neuer Band ansetzen. Darin finden sich neben allen bisher erschienenen Novellen oder höchstrichterlichen Entscheidungen auch Erläuterungen und Kommentare, die das Nutzen der Textstellen in der Praxis erleichtern sollen.

Weninger: “Hilfreich für alle, die in den Gemeinden tätig sind”

Das Buch entstand aus einer Zusammenarbeit zwischen dem Österreichischen Städtebund und dem Leykam Verlag. Der Generalsekretär des Städtebundes Thomas Weninger betont: “Dieses Buch wird ein sehr hilfreiches Nachschlagewerk sein. Nicht nur für Juristinnen und Juristen, oder Amtsdirektorinnen und -Direktoren, sondern für alle, die in den Gemeinden tätig sind.”

Auch der Kremser Bürgermeister Reinhard Resch (SPÖ) war bei der Präsentation anwesend. Er freut sich über das Werk und hofft, dass es helfen wird “damit die Arbeit in den Gemeinden noch besser und einheitlicher funktioniert.” Er dankt außerdem den Magistraten und Ämtern im Namen aller Bürgermeisterinnen und Bürgermeister: “Ohne sie wären wir aufgeschmissen.”

Die Autoren des Buches betonen, dass man sich bei zusätzlichen Fragen zum Kommunalrecht gerne an sie, oder an den Österreichischen Städtebund wenden könne, außerdem würden sie sich auch über konstruktive Kritik, Feedback und Anregungen zu ihrem Band freuen.

Infos zum Buch:

