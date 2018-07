Krisen gab’s schon öfter in Europa. Griechenland, Italien, der EU-Vertrag (der war beim letzten Ratsvorsitz Österreichs vor neun Jahren gerade Thema). Aber: So groß und so existenziell wie jetzt waren sie selten. Migration, Brexit, Nationalismen, Regierungskrisen – die Liste ist lang.

Einige der Probleme müssen genau in dem halben Jahr gelöst werden, in dem Österreich zum dritten Mal den Vorsitz im Europäischen Rat übernimmt. Der hat vergangenen Sonntag turnusmäßig begonnen. Österreich sehe sich dabei in der Rolle des Brückenbauers, versicherte Bundeskanzler Sebastian Kurz. Dass dennoch von den 300 Veranstaltungen, die das Vorsitzland Österreich abhält, nur zwölf im vormaligen Grenzland Niederösterreich stattfinden, mag enttäuschen. Nicht aber die thematischen Schwerpunkte, die alle einen konkreten Bezug zu NÖ haben.

Hoffen in Regionen, besorgte Landwirte

Das beginnt bereits beim Motto „Ein Europa, das schützt“ – Migration wird einer der Schwerpunkte sein. Die Linie Österreichs deckt sich hier mit der Niederösterreichs: Die EU müsse die Außengrenzen besser schützen, die Kompetenzen der EU müssen dafür gestärkt werden, ist der Tenor.

Für Niederösterreich von größter Bedeutung ist dagegen die Frage, wie die Förderkulisse im neuen mehrjährigen Finanzrahmen (2021-2027) aussieht. Rechnet man alle Töpfe zusammen, so gingen alleine im Vorjahr 494,96 Millionen Euro an EU-Geldern nach Niederösterreich. Geflossen sind sie nicht nur in die Landwirtschaft (mit über 391 Millionen Euro der größte Posten) und den Arbeitsmarkt, sondern auch in Regionalförderungen (58,78 Millionen Euro waren es 2017 aus dem EFRE, dem Fond für Regionalentwicklung) und in grenzüberschreitende Projekte, wie die Sprachoffensive der Interreg-Programme (mit 7,64 Millionen Förderung). Von der profitierten in NÖ bisher 52.740 Schüler und 112 Kindergärten.

Aber auch der grenzüberschreitende Rettungsdienste, die Therme Laa oder die vier Technopole des Landes wären, so Wirtschafts-Landesrätin Petra Bohuslav, ohne EU-Gelder nicht möglich gewesen. „Das war wirklich ein gutes Geschäft für Niederösterreich“, stellt auch der für EU-Angelegenheiten zuständige Landesrat Martin Eichtinger fest.

"Wir hoffen aber auf ein gutes Abkommen"

Das nächste EU-Budget könnte aber auch den Niederösterreichern deutlich weniger Geld bringen. Mittlerweile sieht es zumindest für die ursprünglich von einem Kahlschlag bedrohten Regionalfördermittel relativ gut aus. „Der Vorschlag für die nächste Finanzperiode geht in die richtige Richtung“, ist Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zuversichtlich. Sie geht davon aus, dass es für alle, auch die strukturstarken Regionen, weiterhin EU-Gelder geben werde, die Bürokratie bei der Antragstellung abgebaut und die grenzüberschreitenden Mittel aufgewertet werden. Weniger gut sieht es für die Landwirtschaft aus. Hier hofft Mikl-Leitner, dass sich vor allem für die kleinstrukturierte Landwirtschaft noch etwas tut.

Auf den ersten Blick nicht viel mit Niederösterreich zu tun hat der Brexit, der unter Österreichs Vorsitz auf EU-Ebene zu Ende verhandelt werden soll, und zwar bis Ende Oktober/Anfang November. Sollte Großbritannien im Zuge dessen aber aus der EU-Zollunion aussteigen, werde das sehr wohl auch die Exportwirtschaft in NÖ treffen, weiß Eichtinger, der drei Jahre als Botschafter in London tätig war. Einbußen befürchten müsste dabei die Autozulieferindustrie. „Wir hoffen aber auf ein gutes Abkommen, das vorsieht, dass Großbritannien eng an die EU angebunden bleibt.“

Nur ein dreitägiges Ministertreffen in NÖ

Nicht mehr als ein Nebenschauplatz ist Niederösterreich hingegen als Veranstaltungs-Location. Nur ein informelles Treffen der Minister der (noch) 28 EU-Länder auf NÖ-Boden ist vorgesehen: das der Landwirtschaftsminister Ende September in Schloss Hof. Eichtinger und Bohuslav wollen sich davon aber nicht entmutigen lassen. Und den Ministern, Direktoren, Botschaftern, Arbeitsgruppenvorsitzenden und Ausschussmitgliedern aus allen EU-Ländern trotzdem die Schönheiten des Landes präsentieren. „Vielleicht kommt der eine oder andere wieder“, hofft Bohuslav.

Dazu lädt man etwa die Wettbewerbsminister Mitte Juli zum Abendempfang nach Schloss Hof, bittet Ende August zum Violinkonzert in den Grafenegger Wolkenturm und zwei Wochen später zum Barbecue auf die Seerosenterrasse der Garten Tulln.