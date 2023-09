„Du Rotzbua!“: Landtagsabgeordnete lieferten sich Wortgefechte

Im Landtag wird der Ton rauer. Die An- und Untergriffe werden häufiger. Das zeigte die erste Landtagssitzung nach der Sommerpause. Während es in der gesamten letzten Legislaturperiode zwölf Ordnungsrufe gab, brachten es die Abgeordneten in nur einer einzigen Sitzung auf ein Drittel dieser Zahl: Aufgrund der aufgeheizten Stimmung musste Landtagspräsident Karl Wilfing gleich vier Verwarnungen aussprechen - allesamt bei eigentlich unverdächtigen Tagesordnungspunkten.

Den ersten Ordnungsruf kassierte SPÖ-Klubobmann Hannes Weninger. Er reagierte auf den FPÖ-Abgeordneten Michael Sommer, der eine ergänzende Wortmeldung für eine eigenständige Rede nutzte. „Du Rotzbua!“, rief Weninger. Ebenfalls bei der Debatte um den NÖ Wirtschafts- und Tourismusfonds setzte es einen Ordnungsruf für Grünen-Klubobfrau Helga Krismer, die schon in der vergangenen Periode die meisten bekam. Sie kritisierte in ihrer Wortmeldung die Politik von ÖVP und FPÖ. Den Ordnungsruf brachte ihr die Behauptung ein, dass Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), „Fakenews und populistischen Blödsinn" verbreite.

„Du Rotzbua“ - dieser Ausruf brachte Hannes Weninger (SPÖ) einen Ordnungsruf ein. Foto: SPÖ NÖ

Gleich zwei Verwarnungen bekam NEOS-Abgeordneter Helmut Hofer-Gruber. Den ersten kassierte er, weil er behauptete, dass in den Ausschüssen des Landtags nicht gearbeitet werde. Den zweiten brachte ihm seine Wortmeldung zum von ÖVP und FPÖ geforderten Verbot des Wildcampens ein. Er betonte, dass im Antrag behauptet werde, dass das Wildcampen stetig zunehme. Zahlen gebe es dazu aber keine, das sei nur eine persönliche Beobachtung von Antragsteller Andreas Bors (FPÖ). „Wenn wir im Landtag Politik nur aufgrund von politischen Beobachtungen machen würden, könnte ich genauso gut behaupten, dass im neuen Landtag mehr Neonazis sitzen, als im alten“, meinte Hofer-Gruber und betonte: „das mache ich aber nicht“. Gepasst hat das Landtagspräsident Wilfing trotzdem nicht: „Die Methodik, durch suggestive Andeutungen eigentlich Ungeheuerlichkeiten zu insinuieren, ist für dieses Haus weder tragbar, noch soll sie Schule machen“, erklärte er am Ende der Sitzung. Die Dritte Landtagspräsidentin Eva Prischl, die zur Wortmeldung Hofer-Grubers den Vorsitz führte, hatte zuvor keinen Ordnungsruf erteilt.

NEOS-Abgeordneter Helmut Hofer-Gruber bekam zwei Ordnungsrufe. Foto: NEOS NÖ

NEOS-Abgeordneter kritisierte Verteilung der Ordnungsrufe

Daraufhin stellte Hofer-Gruber fest, dass „Ordnungsrufe sehr unterschiedlich verteilt werden“. Er kritisierte, dass man „Klima-Idioten“ sagen dürfe, „Rotzbua“ aber nicht. Worauf der Zweite Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl, der in seiner Zeit als Abgeordneter ebenfalls Ordnungsrufe kassiert hatte, klarstellte, dass die Beurteilung immer dem Vorsitz führenden Präsidenten obliege.

Wilfing mahnt zur Mäßigung

Konsequenzen hat ein Ordnungsruf übrigens kaum. Erst nach dem dritten „Zur Ordnung“ kann der Vorsitzende einem Redner bzw. einer Rednerin das Wort entziehen. Wilfing hofft dennoch auf eine Rückkehr zu einem gemäßigteren Umgangston in den nächsten viereinhalb Jahren der Periode. „Ich ersuche Sie – damit meine ich alle Kolleginnen und Kollegen - in Hinkunft ausdrücklich um Mäßigung“, sagte er am Ende der Sitzung.