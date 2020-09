Im Agrar-Land Niederösterreich wird täglich rund ein Hektar an Grund und Boden verbraucht. Zwar hat Niederösterreich laut Statistik Austria in den letzten sieben Jahren mit 0,2 Prozent flächenmäßig den prozentuell geringsten Zuwachs bei der Inanspruchnahme von Flächen (österreichweit liegt der Durchschnitt bei 0,5 Prozent). Doch um die Äcker für die Lebensmittelproduktion zu erhalten und den Klimaschutz zu stärken, will NÖ laut Landeshauptfrau-Stv. Stephan Pernkopf (ÖVP) weiter „Sparmeister bei Grund und Boden“ bleiben. Deshalb wird im Herbst das, laut Pernkopf, „größte Bodenschutzpaket der letzten Jahrzehnte“ auf den Weg gebracht. Folgende Punkte wird die Raumordnungs-Novelle beinhalten:

Neue Widmungskategorie: Großvolumige Wohnbauten und Betriebe mit mehr als 100 Fahrten pro Hektar und Tag brauchen mit dem neuen Gesetz eine neue Widmungskategorie. Ausnahme ist die Erweiterung schon bestehender Betriebe. „Die Gemeinden waren seit Jahrzehnten beim großvolumigen Wohnbau nur mehr Zuseher, weil die Widmungen gegeben waren. Jetzt können wir eingreifen“, betont Klaus Schneeberger, ÖVP-Klubobmann und Bürgermeister von Wiener Neustadt.

Bauzwang nach sieben Jahren: Jede neu gewidmete Fläche ist befristet auf sieben Jahre. Wird in dieser Zeit nicht gebaut, erfolgt eine automatische Rückwidmung. Damit soll verhindert werden, dass Bauland gehortet wird. „Bauland ist kein Sparbuchersatz“, stellt Pernkopf klar.

Beschränkung der Parkplätze bei Geschäften: Bislang gab es keine Beschränkung für Stellplätze bei Handelseinrichtungen. Künftig ist bei Verkaufsflächen bis 750 Quadratmetern nur die 1,5-fache Anzahl der Pflichtstellplätze erlaubt. Bei größeren Verkaufsflächen überhaupt nur mehr die Zahl der Pflichtparkplätze, außer die Stellplätze sind in einer Tiefgarage oder am Dach. Als weitere Ausnahme gilt, wenn die Parkplätze mit einer Photovoltaik-Anlage (PV) überdacht werden.

PV-Anlagen sollen mit Naturschutz einhergehen: PV-Anlagen sollen bevorzugt auf bestehenden Dächern angebracht werden. Um großflächige Verbauungen mit PV-Anlagen zu vermeiden wird das Land bei Freiflächen über zwei Hektar ein sektorales Raumordnungsprogramm festlegen. Die Widmungshoheit bleibt aber bei den Gemeinden. Das gilt auch für Freiflächen unter zwei Hektar.

Eignungszonen für Betriebsgebiete: Um die Standortentwicklung besser auf die Bevölkerung abstimmen zu können, legt das Land Zonen für neue Flächen für größere Betriebsgebiete fest. So soll eine klimasensible Raumentwicklung umgesetzt und Nutzungskonflikte vermieden werden.

Universitätsprofessor Rudolf Scheuvens (Dekan der Fakultät für Architektur und Raumplanung an der TU Wien) hat die Landesregierung bei der Ausarbeitung beraten: „Mit diesem Bodenschutzpaket setzt Niederösterreich einen klaren Fokus auf Ressourcenschonung, auf überregionale Abstimmung und strategische Planung zum Schutz der Lebens- und Wirtschaftsqualitäten im Bundesland.“ Die Punkte zur Novelle der Raumordnung sollen in der Landtagssitzung am 22. Oktober beschlossen werden. Das Gesetz würde dann Ende November in Kraft treten.