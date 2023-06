Land NÖ stockt Förderbudget für Heizungstausch auf

Seit Beginn der „Raus aus Öl und Gas“-Initiative des Landes NÖ im Jahr 2016 wurden bisher 95.000 Anträge bewilligt. Das heißt, 95.000 Öl- und Gas-Heizungen im Bundesland wurden auf klimaneutrale Heizsysteme (biogene, Wärmepumpe bzw. Fernwärme) umgestellt.

Im Vorjahr habe sich die Zahl der Anträge - getrieben durch die Energiekrise, Ukraine-Krieg und „Umweltgedanken“- sogar verdreifacht, sagt Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) am Mittwoch bei einem Pressetermin in St. Pölten. Allein im Jahr 2022 wurden rund 11.000 Anträge bewilligt und knapp 30 Millionen Euro an Fördermittel ausbezahlt. Seit Jahresbeginn wurden 5.800 Anträge bewilligt und 17 Millionen Euro ausbezahlt.

Um den Heizungstausch und die steigende Nachfrage im heurigen Jahr weiterhin gut zu bedienen, hat die Landesregierung am Dienstag eine Aufstockung der Fördermittel auf 50 Millionen Euro beschlossen „Wir gehen davon, dass es sich mit diesem Volumen bis Jahresende gut ausgeht“, sagt Teschl-Hofmeister. Die Erhöhung unterstütze den Plan des NÖ-Energiefahrplans 2030, der eine Energieunabhängigkeit Niederösterreichs anstrebt.

Förderberechtigt sind alle NÖ-Hauptwohnsitzer in einem Ein-, Zweifamilien- oder Reihenhaus, die eine Öl-, Gas-Heizung oder Allesbrenner in eine biogenes Heizsystem, in eine Wärmepumpe oder Fernwärme-Anschluss tauschen und die Altheizung fachgerecht entsorgen lassen. Der nicht-rückzahlbare Zuschuss beträgt bis zu 3.000 Euro bzw. 20 Prozent und ist kombinierbar mit der Bundesförderung „Raus aus Öl und Gas“. „Förderwerber können sich unterm Strich bis zu 12.500 Euro an Förderung abholen“, sagt die Wohnbau-Landesrätin.

Seit 2019 gilt in Niederösterreich für Neubauten ein generelles Einbauverbot für flüssige Brennstoffe wie Heizöl. Seit 2023 dürfen gemäß Erneuerbare-Wärme-Gesetzes im Bund auch keine Gas-Heizungen mehr in Neubauten installiert werden - bzw. dürfen nur mehr bis 2040 betrieben werden.

