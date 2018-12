„Mit klarem und sachlichem Blick“ werde der von Papst Franziskus eingesetzte Erzbischof Franz Lackner die frühere Diözese in Gurk-Klagenfurt des heutigen Diözesanbischofs von St. Pölten prüfen, ist dieser sicher. Und will die Berichte der Visitation auch veröffentlicht wissen. Denn, so Alois Schwarz gegenüber der NÖN: „Ich habe bereits im Juli diese Prüfung eingefordert. Und ich stehe jederzeit für Gespräche zur Klärung zur Verfügung.“

Das Vorgehen seiner „ehemals engsten und leitenden Mitarbeiter“, die sein uneingeschränktes Vertrauen gehabt hätten, habe ihn „tief getroffen“. Auch sei ihm gegenüber „die Tiefe des Unmuts nie in der Offenheit“ formuliert worden. Er habe im Juni vor seinem Amtsantritt in St. Pölten „einen positiv bilanzierenden Betrieb übergeben“. Die Visitation soll hier nun Klarheit schaffen - und sei, so Schwarz, dafür „ein starkes Instrument“.

Die Vorwürfe, er würde nicht nach dem priesterlichen Zölibat leben, lässt Bischof Alois Schwarz nicht auf sich sitzen. „Ich lebe die Entscheidung zum Zölibat Tag für Tag in großer Liebe und Überzeugung. Ich stehe zu diesem Versprechen.“