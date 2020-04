Unterricht soll auch an den Fenstertagen nach Christi Himmelfahrt (21. Mai) und Fronleichnam (11. Juni) stattfinden. Das kündigte Bildungsminister Heinz Faßmann an. Bei Lehrer-Gewerkschafter Paul Kimberger sorgte die Ankündigung, dass Pädagogen an ihren freien Tagen arbeiten sollen, für Empörung. Der Vorsitzende der Pflichtschullehrerinnen und Pflichtschullehrer der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) warf dem Minister sogar "Gesetzesbruch" vor.

Die Sozialdemokratische Gewerkschaft der AHS-Lehrer distanziert sich von dieser Aussage. Der gesellschaftlichen Notwendigkeit geschuldet und, um Schülern durch die Teilungsregelung mehr Bildung zu ermöglichen, ist dieser Vorschlag für sie "bedingt nachvollziehbar, sagt Niederösterreichs FSG-AHS-Vorsitzende Patricia Gsenger.

Ganz zufrieden zeigt sich aber auch die Sozialdemokratische Gewerkschaft mit den Plänen des Ministers nicht. Vermisst wird die Berücksichtigung der

Lehrer in den Statements und Interviews des Bildungsministers. Gleichzeitig wird die Selbstverständlichkeit, mit der er die schulautonomen Tage zu Unterrichtstagen erklärte, kritisiert.

"Fokus liegt bei Eltern und Schülern"

"Der Hauptfokus liegt eindeutig bei den Eltern und Schülerinnen und Schülern. Lehrerinnen und Lehrer haben in den letzten Wochen von jetzt auf gleich auf distance learning gewechselt, sind im ständigen Austausch mit den Schülerinnen und Schülern und versuchen, möglichst alle zu erreichen. Der Vorbereitungs- und Korrekturaufwand ist sehr hoch", weiß Gsenger. Die schulautonomen freien Tage hätten sich daher sicher viele Kollegen gewünscht, betont sie. "Wir sehen es aber als einen Akt der Solidarität, in dieser besonderen Ausnahmesituation die Betreuung der Kinder voranzustellen“, sagt Gsenger.

"Letzte Schulwoche hat hohen sozialpädagogischen Stellenwert"

Kritik gibt es von der FSG-AHS auch zu Faßmanns Aussage, wonach Schulen „in der letzten Schulwoche nicht so genau wissen, was sie machen sollen". Die letzte Schulwoche nehme vor allem sozialpädagogisch einen hohen Stellenwert ein. Mehrtägige Wandertage, Projekttage und nicht zuletzt auch die integrative Variante der digitalen Grundbildung werden in dieser Woche normalerweise abgehalten.