„Das vorläufige Ergebnis zeigt deutlich, dass wir heute eine Kanzlerwahl erlebt haben." Meint Johanna Mikl-Leitner. Und stellt auch klar: "Zweimal hintereinander bei einer Nationalratswahl Erster zu werden, das hat es für die Volkspartei seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben."

Aber, so Niederösterreichs Landeshauptfrau: Der Wahlkampf hätte auch "Gräben aufgerissen" und "Gegnerschaften produziert". Sie wolle daher gerade in Niederösterreich "die Arbeit" in den Mittelpunkt stellen - und "das Miteinander über alle Parteigrenzen hinweg".